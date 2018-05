Stjärnornas stjärna bor i Floda

Reportage

CASPER JANEBRINK



Ålder: 48 år

Bor: Arkitektritat hus i Floda

Familj: Frun Helena, Barnen Alice och Felix

Gör: Artist

Aktuell: Vann nyligen Stjärnornas stjärna. Sommarturné med Arvingarna väntar, Kulturkalaset och show på Kajskjul 8 till hösten. Nästa år firar Arvingarna att de spelat tillsammans i 30 år.

FLODA: Han trodde aldrig att han skulle flytta från Partille och barndomshemmet, men nu är det gjort. Av en tillfällighet hittade han och familjen sitt drömhus och de bestämde sig för att bosätta sig i Floda.

I närmare 30 år har Casper Janebrink varit frontfiguren i dansbandet Arvingarna. Nyligen vann han tävlingen Stjärnornas stjärna genom att visa sina talanger i olika musikgenrer.

– När jag fick frågan om att vara med i tv-programmet pratade jag med de andra i Arvingarna hur de kände inför detta och vi kom fram till att det var bra för oss. Våra spelningar sker ofta under helgerna så vi har spelat lite mindre de senaste veckorna

– Det var en ovanlig situation att stå på scenen ensam och bara förlita mig till mig själv. Det var en utmaning.

Det är intensiva åtta veckor som ligger bakom Casper. Han förstod snabbt att det handlade om så mycket mer än bara stå på scenen och sjunga.

– Det var mycket som var nytt för mig som inövade danssteg och annan koreografi. Soul och opera är musikstilar som jag aldrig tidigare sjungit. Det var väl egentligen operan jag oroade mig mest för, men tänkte att jag kommer inte vara kvar så länge.

– Jag kan väl säga att jag ändå är nöjd med det framträdandet och kände att jag fick till det bra.

Mycket positivt

Nu efter vinsten har Casper fått många positiva kommentarer och flera har påpekat att han gjorde countrynumret på ett utmärkt sätt. Han berättar att även Ola Salo hade berömt honom och sagt att den formen av musik passade honom utmärkt.

– Det kunde inte bli bättre än att få stå i finalen med just Ola. Det blev precis som jag ville.

– Den här tiden har varit rolig och vi blev alla som en liten familj och blev mycket tighta. Det blev väldigt tomt efter finalen och den intensiva tiden, men jag är glad att det är över och jag fått möjlighet att landa i det.

Det är inte bara barn och vuxna som kontaktat Casper utan för några dagar sedan ringde rektorn på Partille gymnasiet. Han fick frågan om han ville bli ambassadör för Partille.

– Rektorn sa att Partille aldrig fått så mycket reklam i direktsänding som under de här veckorna och det är ju sant. Petra Mede försatte inte en chans att poängtera att jag var från Partille, vilket även hon är.

Alltid bott i Partille

Och visst är grabben från Partille, där han bott sedan födseln. När han var i 25-årsåldern köpte han barndomshemmet i Furuskog av sin pappa, som bestämt sig för att flytta till Gottskär, där de haft sommarhus. Men så av en slump fick familjen Janebrink nys om huset i Floda och la ett bud. Inom kort var huset deras.

– Huset i Partille har vi renoverat och renoverat och till slut tar det stopp. Jag vill bara kunna gå ut på tomten och njuta, och det kan jag nu.

– Visst var det lite sorgligt att lämna huset, men oj vad vi fick rensat. Den första tiden i Floda kändes det som om vi bara hyrde huset, det var som att vara på semester, men snabbt kände vi oss hemma här. Nu stortrivs vi, både med huset och med Floda.

Musik har alltid funnit i Caspers liv då hans pappa spelade med i Flamingokvintetten. Redan i åttan fick tonåringen frågan om han ville spela bas på en avslutning så hans pappa fick visa honom hur man gjorde. Därefter hörde Tommy, även hans pappa spelar i Flamingokvintetten, av sig och undrade om Casper ville vara med i ett rockband. De spelade tillsammans något år, men sommaren -89 sprack bandet.

– Då startade vi ett dansband och någon kom på namnet Arvingarna, eftersom vi alla är söner till dansbandsmusiker. Vi tyckte namnet var gôr töntigt, men bestämde oss för att heta just det.

I början på 90-talet tog det fart på riktigt och Arvingarna bokades upp över allt. Tidningarna skrev spaltmeter och popularitet för dansband ökade.

– 93 var vi med i melodifestivalen med Eloise, vilket lockade en helt ny publik. Det blev ett helt galet tryck och folkparkerna var smockfulla av både unga och äldre.

– Fram till slutet av 90-talet spelade vi i det närmaste varje helg, men det gör vi inte längre. Nu satsar vi mer på shower. Våra fans från 30 år tillbaka har vuxit upp och nu är det krogshow de vill ha.

Krogshow i höst

Och det är just det som till hösten gäller för Arvingarna, som efter en sommarturné med bland annat en spelning på Kulturkalaset, ska bjuda på krogshow på Kajskjul 8 i Göteborg.

Har spelat handboll

Som ung Partillegrabb spelade Casper handboll i Säfvehof. Som vuxen har han fortsatt engagera sig och var aktiv i sonens lag under fem års tid. Sonens mamma träffade Casper under en tid då han var singel efter ett långt förhållande.

– Hon var inte lättfångad och jag fick jaga henne under lång tid, men sedan blev vi ett par. Efter några år gifte vi oss och fick våra två barn.

Normalt gör Arvingarna en spelning i veckan, men träffas varje tisdag i replokalen som ligger i Kungsbacka. Casper är väldigt aktiv med sina barn och det blir matcher, dansuppvisning och skogspromenader med hunden. Han har också ett extrajobb på tisdagskvällarna och fredag lunch som ambassadör på Bingolotto.se

– Det är gôr skoj och mitt jobb är att chatta med den som vill prata med mig. Det kan handla om det mesta. Det här har jag gjort de senaste åren.

Programledare

Vid ett tillfälle fick Casper hoppa in som programledare för Bingolotto, något han tyckte var väldigt roligt.

– Jag hade gärna varit programledare för något program, då jag tycker om utmaningar och där det inte bara är sång utan att jag får agera och hålla lite i grejerna.

– Ett reseprogram hade varit toppen, där jag får bjuda på mig själv.

Gillar fart

Resor ligger Casper varmt om hjärtat, inte minst att åka ut till kusten.

– Jag hade en motorbåt, men sålde den för två år sedan. Jag längtar efter att skaffa en ny för det är underbart att vara ute på havet.

– Jag sålde även min motorcykel förra sommaren. Det är en otrolig frihetskänsla att köra iväg, men det är ju inte helt ofarligt.

Det har han så rätt i, Casper Janebrink, för nu har han ju sina arvingar att tänka på.

Ann-Charlotte Edgar

ann-charlotte.edgar@lerumstidning.com

