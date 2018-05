Aspen är åter badklar

​Enligt kommunen ledde det kraftiga skyfallet under Valborg till att det läckte ut avloppsvatten i Säveån. Anledningen till läckaget är att det fanns stora mängder toalettpapper i ett avloppsrör som gjorde att det nästan blev helt stopp. Under skyfallet trängde det in dagvatten i avloppsröret och på grund av stoppet uppstod det ett kraftigt vattentryck. En del avloppsvatten pressades ut i Säveån genom en trasig lucka.

VA-enheten lokaliserade stoppet och under fredagen den 4 maj spolades rören rena. En ny lucka är beställd. Det kommer att krävas grävning för att montera den nya luckan och det arbetet beräknas att ske 14-18 maj.