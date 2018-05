Casper blev Stjärnornas stjärna

lt-noje

Arvingarnas Casper Jarnebrink, numera Flodabo, blev i lördags korad till Stjärnornas stjärna i TV4.

Han mötte Ola Salo i finalen och vann med 57 procent av svenska folkets röster.

– Det här är helt otroligt, sa en glad Casper då programledaren Petra Mede berättade om folkets röstresultat.

– Jag trodde inte ens jag skulle gå till final.

Casper blev den första att koras till Stjärnornas stjärna. Under åtta veckor har han och andra kända artister tävlat i olika genrer. Allt från opera till country. Det var också Caspers countrysång som musikexperten Jan Gradvall ville höra igen i finalen, där tre dueller skulle framföras.

– Hade någon utanför Sverige hört dig och jag sagt att du var en stjärna inom country hade de trott mig, sa han efter Caspers framträdande.

– Jag gillar country, konstaterade finalisten Casper.

Jan Gradvall förklarade varför han trodde att Casper och Ola var de som gått till final med att det inte varit viktigast för dem att spela säkert.

– De har vågat mest i sina olika framföranden och riskerat mest, sa han i direktsändningen.

Kvällen började med att de två finalisterna skulle framföra varandras genombrottslåtar. Casper sjöng Olas skrivna låt till The Ark, It takes a fool too remain sane och konstaterade innan framförandet:

– Låten består av så otroligt mycket ord, så det blir svettigt att sätta dem.

– Du levererade som stjärnornas stjärna, konstaterade Jan efter framträdandet.

När Ola skulle framföra Arvingarnas genombrott Eloise sa han:

– Det här är en mästerlig popsång, men sången har några väldigt svåra ställen.

Delade ut beröm

Casper, som låtit de andra deltagarna i Arvingarna spela bakom Olas rygg, berömde det han hörde.

– Jag har sjungit Eloise 4 000 gånger och jag tycker det lät väldigt bra.

Som avslutning fick de två välja sin drömlåt och Casper valde Queens We are the champions.

– En stor miss var när jag blev erbjuden en biljett till Queens sista konsert i Stockholm, men tackade nej, berättade Casper.

– Istället tog jag moppen till Partille fritidsgård och kollade in tjejerna.

Operasångaren Rickard Söderberg fanns också i studion och han var lyrisk efter framträdandet.

– Du är inte Freddie Mercury, men du är så jävla bra. Både på det rockiga och på det som berör opera.

Casper har visat sig vara full av energi och arbetet hårt fem till sex dagar i veckan.

– Det har varit en rejäl utmaning, men även lite läskigt.

Under programmets gång har Petra Mede tjatat om Partillesonen Casper. Det är han förvisso, men numera bosatt i Floda.