Eldsjälar i Hall of Fame

Fotboll

Lokalfotbollen bygger på ideellt arbete och eldsjälar som jobbar i det tysta. Dessvärre försvinner dessa personer en efter en, och trenden behöver vändas. Björn, Lennart och Leif har givit stora delar av sina liv till sina föreningar, och med sammanlagt över 150 års hängivet arbete i ryggsäcken har de nu fått en plats i Hall of Fame.



Tre av de nyligen invalda

personerna i Göteborgs

Fotbollsförbunds Hall of

Fame är Björn Turndal

från Lerums IS samt

Lennart Svantesson och Leif Säll från Tollereds IF.

I lördags hyllades de till-

sammans med många andra

legendarer på en gala i Excercishuset på Heden.

Precis som andra eld-

själar utgör de ofta grunden i föreningar runt om i landet. De kan sköta allt ifrån bokföring och ekonomi

till planskötsel och tränar-

uppdrag. Oavsett roll är de alltid lika uppskattade.

Bör uppmärksammas

I samband med att antalet

fotbollsklubbar i Göteborgs-

regionen minskar, blir

också antalet dedikerade eldsjälar färre och färre.

– Vi ser att de blir allt svårare och svårare att hitta, säger Ulf Carlsson, kanslichef på Göteborgs Fotbollsförbund.

Ett initiativ från GFF för att förhindra trenden är det nystartade Hall of Fame. Där kommer årligen nya legend-

arer från lokal-

fotbollen väljas

in. Tanken är att de

personerna ska hyllas för sitt ideella arbete som lagts ner genom åren i respektive fotbollsklubb.

– Vi ville hitta ett sätt att uppmärksamma de här

personerna på rätt sätt, fortsätter Ulf Carlsson.

Carlsson hoppas på att det i slutändan ska leda till att trenden vänds, och att eldsjälarna istället ska bli fler och fler.

– Man måste börja någonstans, säger han.

Lokala representanter

Björn Turndal, 75, från Lerums IS, samt Lennart Svantesson, 70, och Leif Säll, 81, från Tollereds IF blev alla tre invalda i Hall of Fame under lördagen.

Alla tre håller med om att eldsjälar i mindre föreningar

betyder oerhört mycket,

men de ser också tyvärr samma nedåtgående trend som många andra.

– Den karaktär vi har, de som är trogna till sin klubb blir allt färre och färre. Tid för det ideella finns inte längre. Det är en helt annan anda nu, säger Björn Turndal.

Björn representerade som spelare bland annat Västra Frölunda, men har sedan cirka 30 år tillbaka hållit till i

Lerums IS där han har haft en mängd olika uppdrag, som till exempel ordförande

och ungdomsansvarig. Främst har han dock

agerat som tränare för olika pojk- och flicklag.

Över 100 år med Tollered

Trots Björns många framträdande år framstår han nästan som en nykomling i kretsarna jämfört med motsvarigheterna i Tollereds IF. Lennart Svantesson och Leif Säll som tillsammans har över 100 års hängivet arbete till TIF.

Lennart har varit aktiv i Tollered sedan 60-talet och har även han

haft flera olika

roller. Han har både spelat och varit tränare för herrlaget, och har sedermera fått rollen som allt i allo, där han bland annat suttit som ordförande en period.

Idag håller Lennart till mycket uppe på Spinnar-

vallen, där han sköter mycket av driften på

anläggningen.

Lennart ligger dock i lä när det gäller antal år i Tollereds IF. Redan 1951 började Leif Säll att jobba inom föreningen. En eldsjäl som kanske gör ännu mer jobb i det tysta. Efter en kort period som ordförande har han gjort sig mer känd som klubbens kassör. En post han suttit på i nästan 40 år.

En ära på olika sätt

Björn, Lennart och Leif fick med bara någon veckas förvarning reda på att de skulle väljas in i Hall of Fame. Ingen av dem hade en tanke på att något sådant här fanns. Och inte heller att få vara en del utav det.

– Jag trodde inte sånt här var till för oss, skämtar Leif.

Sammanlagt var det cirka 80 personer som fick äran att väljas in denna gång. Efter lite mingel och en middag blev det en hyllningsceremoni där samtliga invalda tilldelades varsin speciell plakett.

Även på Idrottsmuseet i Kviberg kommer de att hyllas. En namnbricka kommer sättas upp på väggen tillsammans med tillhörande förening.

Och även om de alla känner att det ska bli kul att uppmärksammas, tycker de att det viktigaste för de själva är att bli uppskattade hemma i sina egna föreningar.

– Det har alltid uppmärksammats här istället, säger Lennart om sitt hängivna arbete.

– Det finaste är kanske om man ser över en längre tid. Man tänker på alla ungdomar man får en relation till under åren, fyller Björn i.

Hur man än ser på saken, i lördags blev Björn Turndal, Lennart Svantesson och Leif Säll, tillsammans med alla de andra legendarerna, invalda i Göteborgs Fotbollsförbunds Hall of Fame. En stor hyllning till de utvalda eldsjälar som för evigt kommer ha sina namn inristade i historien.