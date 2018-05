Intresset blev ett yrke

Personligt

Solen skiner över Lerum denna soliga sommardag. Under Wamme bro porlar Säveån så där livfullt och naturligt som den kan göra. Med raska steg går Maria Engstrand över bron. Håret virvlar runt i den friska

brisen. Hon håller någonting i ena handen, något som ser ut att vara ett par böcker.

– Ursäkta att jag är lite sen. Jag har precis hämtat ut de här, säger Maria samtidigt som hon visar upp sin nya bok Kod: Orestes.

Det visade sig vara bland de första exemplaren som släppts, färska från förlaget.

– Det är första gången jag håller i dem, säger hon med en slags förväntansfull glädje i rösten.

För det riktigt lyser om henne. På samma sätt som det lyser om små barn som precis haft skolavslutning. Barn som inte riktigt kan dölja sin glädje inför det stundande sommarlovet. Barn som inte kan sitta still av förväntan av vad som komma skall. Precis lika förväntansfull ser Maria ut.

Och att få slappna av, varva ner och hålla i sin alldeles egna bok är kulmen på en lång och stressig dag för henne. En dag som inneburit resande fram och tillbaka till Borås. En dag fylld med alla måsten som automatiskt följer med när det är dags för boksläpp.

Det är i just Borås som Maria är född och uppvuxen i. Som ung läste hon mycket, och hon har alltid gillat att skriva. Hon säger själv att hon lärde sig läsa nästan ohälsosamt tidigt.

– Jag slukade böcker under hela min uppväxt, tillägger hon.

Men det var inte det enda hon tyckte om. Bland annat var naturvetenskap, språk och matematik tre stora

intressen. Som liten hade hon också drömmar om att bli författare, men när det väl var dags att börja tänka på framtiden valde Maria den tekniska banan istället för den litterära.

På gymnasiet läste hon naturvetenskaps programmet, och det följdes upp av en flytt till Göteborg och

studier på Chalmers som civilingenjör inom teknisk fysik.

Kort efter påbörjade studier fördjupade hon sig mot medicinsk teknik istället, och hon tillbringade även ett år som utbytesstudent i Schweiz.

Efter alla studier landade Maria ett jobb i Göteborg som patentexpert som hon själv beskriver det som. En konsult i immaterialrätt vars jobb är att ge företag råd om hur de ska förhålla sig till patentreglerna. Ett jobb hon har kvar än idag. Men åren gick och hennes största fokus låg alltjämt på jobbet.

– Jag hade inte en tanke på skrivandet då, säger hon.

Faktum är att hon ändå har sysslat mycket med skrivandet genom sitt yrke. Hennes jobb kombinerar språk, juridik och teknik, och till vardags skriver hon ofta långa dokument av olika slag.

– Skrivit har jag gjort i hela mitt yrkesliv, men det är långt ifrån skönlitteratur, säger hon.

Efter att ha hittat kärleken i Jesper blev det giftermål. Paret fick också sin första av två döttrar. Det var i samband med det som de beslutade sig för att hitta nytt boende, och 2006 gick flyttlasset till Lerum.

– Vi hade ingen anknytning till orten, men letade efter ett naturnära boende med rimliga pendlingstider till Göteborg, säger Maria.

Det var först efter flytten till Lerum som hennes intresse för att skriva började växa fram igen. Men det dröjde ytterliga några år efter det innan hon tog nästa steg i författarkarriären.

Först 2014 bestämde hon sig för att läsa en distanskurs inom barn- och ungdomslitteratur på Linnéuniversitetet.

– Det var inte förrän då som jag satte igång att skriva på allvar. Men det var egentligen aldrig meningen att det skulle bli mer än en hobby, säger hon.

Det var också vid denna tidpunkt som hon började skriva på sitt egna lilla projekt. Ett projekt som senare skulle mynna ut i boken Kod: Orestes.

Under en längre tid förblev hennes bok bara nästan färdig. Tiden räckte inte riktigt till. Något behövde göras. Maria tog beslutet att ta ett år tjänstledigt. Dels för att skriva klart boken, men också för att tänka efter vad hon egentligen ville göra.

Hon började en ny utbildning, författarskolan på Lunds universitet, för att utveckla sitt skrivande ännu mer. Och hösten 2016 stod också boken klar.

Hennes författarintresse började smyga sig tillbaka efter flytten till Lerum. Och det är just ifrån Lerum som hon får mycket av sin inspiration. Bland annat finns flera kända platser i och runt om Lerum med i boken, som till exempel Wamme bro, stationshuset och Nääs slott.

– Det är en gammal ort med mycket historia. En pendlarort som många kanske bara passerar förbi, säger Maria.

Hon ser också året 1856 som ett viktigt år. Året då järnvägen byggdes genom Lerum. Hon tänker bland annat på hur viktigt det har varit för orten, och om vad som hade hänt om den inte hade byggts där. Hur mycket som har förändrats på grund av det bygget.

Hon tycker om att ha med just den här sortens praktiska detaljer i sitt skrivande, det blir en stor inspiration för henne. Hon tycker att verkligheten ofta är det mest fascinerande.

– Men ibland kanske man får vrida till det för att det ska passa, lägger hon till.

Hon läser också mycket annan modern svensk barn- och ungdomslitteratur och får mycket inspiration även därifrån. Till exempel Frida Nilsson, Per Nilsson och Christina Lindström är för att nämna några av hennes förebilder. Hon nämner även den amerikanska författaren Meg Rosoff som en förebild.

Och även om just Kod: Orestes främst kanske inriktar sig till barn i åldrarna 9-12 har Maria tänkt att hennes målgrupp främst ska vara lite äldre barn i åldrarna 11-14 år.

– De som befinner sig någonstans mellan att vara barn och att vara ungdom, fyller hon i.

Även om hon fortfarande jobbar i Göteborg som patentexpert, har hon valt att trappa ner till 50 procent. Den andra halvan av hennes tid tillägnar hon sin nya författarkarriär.

Och nu när hennes debutroman är släppt börjar redan arbetet på nästa bok. Planerna finns för att boken ska vara en del utav en trilogi.

– Det finns trådar i den som kan ledas vidare, säger hon.

Maria vill ändå vara tydlig med att påpeka att boken har ett slut. Att det inte är en bok med öppet slut som i stort sett kräver en uppföljare, utan snarare att den ska vara fristående med möjlighet till en uppföljare.

– Jag vill inte att folk ska känna att de köper en tredjedels bok, säger hon.

När hon beskriver sin bok använder hon orden spännande, klurig och rolig. Med klurig menar hon att tanken är att läsaren ska hänga med i texten. Att de ska leva sig in i huvudkaraktärerna, deras äventyr och diverse ledtrådar och mysterier som kommer dyka upp längs vägen.

För Maria är det fortfarande svårt att förstå vad det är som faktiskt händer, det har inte riktigt hunnit sjunka in ännu. Tids nog kommer det göra det, men för tillfället svävar hon nästan som på moln.

– Jag har gjort mitt intresse till mitt yrke. Det roligaste jag vet är ju att skriva, avslutar hon med ett stort leende på läpparna.