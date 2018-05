Lerumsdag med mellovinnare

Foto: Daniel Elfvelin Cassandra och Alexander har bra platser från pappa Mattis axlar under Robin Bengtssons framträdande.

Lerum

Frågan är om det var det soliga vädret eller Robin Bengtsson som var det stora dragplåstret under lördagens Lerumsdag? Hursomhelst blev det en torgfest som lockade många besökare.



Den tidigare melodifestivalvinnaren stod för en bred repertoar där han både rappade och tolkade Alicia Keys samt den nyligen bortgångne Avicii. Givetvis bjöd han även på egna låtar och bäst drag blev det under avslutande Constellation Price och I can´t go on, det svenska bidraget i Eurovision 2017.

– Det var jättebra, sista låten var bäst, tyckte Cassandra.

Bästa platserna

Hon hade något av en VIP-plats med god överblick från pappa Mattis axel. Pappa fick kämpa hårt i den grytliknande värmen framför scenen, för på den andra axeln satt brorsan Alexander.

– Jag behöver inte träna bål idag iallafall, säger han.

Också Matti var imponerad av Robin Bengtsson.

– Det var kul och det var som konferencieren sa, det syns att han är en världsartist som kan gå upp och uppträda med bara en gitarr.

Barnvänlig torgfest

Cissie Österberg var på plats tillsammans med barnen Alicia och Oliver.

– Det är roligt, om jag inte jobbar brukar vi gå på Lerumsdagen. Det är uppskattat att de har en sån här dag med många aktiviteter för barnen.

Men det var inte bara aktiviteterna som lockade, Oliver prövade även på att utnyttja torgets befintliga utrustning. När LT mötte honom satt han uppflugen på den röda hästen framför kommunhuset.

– Det var roligt, men jag kunde inte komma ner själv, säger han när mamma lyft ner honom på marken.

Även hoppborgen fick högt betyg trots ett mindre missöde.

– Jag har hoppat men jag trillade, säger Oliver.

Lerumsdagen arrangeras av Lerums Centrumförening som återkommer med en höstfest sista lördagen i september.