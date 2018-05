Stor körfest runt Nääs slott

lt-noje

NÄÄS: På lördag är det dags för den årliga körfestivalen på området Nääs slott.

Festivalen inleds med tal och gemensam sång i byggnaden Lekhuset av alla körer.

Bakom arrangemanget står Nääs Konsthantverk. Körer och körsångare från när och fjärran uppträder utomhus och inomhus i de gamla kulturbyggnaderna på området. Festivalen inleds med tal och gemensam sång i byggnaden Lekhuset av alla körer.

– Lusten att sjunga de sånger vi älskar är övergripande för festivalen, säger projektledare Mats Jansson.

– Samtidigt som vi alltid har ett omvärldstema för Nääs Körfestival.

Årets tema är, Use Your Freedom, Defend Artistic Freedom. En rubrik som knyter an till att utvecklingen mot demokrati och yttrandefrihet som för första gången på mycket länge minskar i världen.

– En oroande utveckling för varje demokratisk humanist. Så vi

sjunger de sånger vi älskar i solidaritet med de som inte tillåts att göra samma sak, säger Mats Jansson.

Körfestivalen är öppen för alla. Nytt för i år är att arrangören också strävat efter att lyfta fram sång och körer med ursprung i andra länder och att förra årets uruppförande av dikten, Flykten valde oss, av Stig Dagerman, och tonsatt av Tormod Tvete Vik, framförs gemensamt av alla körer med nya inslag. Verket varar i åtta minuter. En dikt som projektledare Mats Jansson menar är minst lika aktuell idag.

Festivalen har ett bokat program som löper på tre scener inomhus över hela dagen. Ett tiotal körer ingår i programmet och Mats Jansson välkomnar fler körer till att komma och sjunga på Popuppscenen vid Nääs Konsthantverk eller var som helst i det vackra kulturlandskapet. Sol och 24 grader varmt är utlovat av SMHI till festivaldagen.