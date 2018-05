lt-debatt

Nu står det snart still. Det känns att energin har stannat av, all den energi som fanns när det började. För två år sedan, våren 2016. Ett halvår efter det att vi anmält oss som familjehem.

Det hade kommit massor av ungdomar till Sverige. Inte sådana vi är vana vid, som växt upp i trygghet, med system runt sig som tar hand om det mesta, skola, omsorg, utbildning. Nej, nu hade det kommit tusenvis av unga, mest pojkar, som hade tagit sig hit under ofattbara strapatser från ställen om vilka de flesta av oss hade ganska dålig kännedom.

Kommunen ropade “hjälp!”, den stod med ansvaret för att ge alla dessa barn tak över huvudet. Nu protesterar vän av ordning – barn? Det var väl det där gänget som kom hit och ljög om sin ålder?

Såhär var det för oss: duktig och samvetsgrann socialtjänst matchade ihop vår familj med P, 16 år. Lärare, socialtjänstens medarbetare och föreståndaren på HVB-hemmet, – yrkeskategorier som det är brukligt att betrakta som experter på området “ungdomars utvecklingstrin”, – gjorde alla bedömningen att P var 16 år. Och killen vi lärde känna under en månads tid innan han flyttade in var helt uppenbart ung tonåring.

Men icke, sade svenska myndigheten Migrationsverket. Tolken har felöversatt ditt födelsedatum, gjort maj till april, och det lägger vi dig till last. Till trots för att du sa till om felet vid asylutredningsintervjun. Så vi bestämmer att du är två år äldre än du uppgav. Då är du vuxen. Då tar vi ditt boende ifrån dig. Och din Gode Man. Och då kan vi utvisa dig.

P flyttade in ändå, förstås. Tar man barn i båten, ror man den i land, som någon vis människa sade i vevan. Vi hade erbjudit vår hjälp för att hjälpa ett barn på väg i tillvaron. Och det ämnade vi göra, det måste ju gå att rätta till detta uppenbara misstaget.

Vi skaffar en bra advokat och överklagar, då går det vägen ser du, i Sverige lever vi i ett rättssamhälle, i en rättsstat som demokratin vilar på. Inte som i Iran där du levde en farlig och ovärdig tillvaro i sju år som papperslös eller som i Afghanistan som du och familjen flydde ifrån när du var nio. Och de två domstolar som är satta att kontrollera Migrationsverkets beslut kommer att se att myndighetens utredare gjorde fel när hon bestämde att du är vuxen.

Och nu står vi här. Två år har gått. Domstolarna har inte brytt sig. Inte brytt sig om att alls värdera de underlag och den bevisning som vi kämpat för att samla in. Vår lilla familj håller på slitas sönder. Lever i ständig oro för att gränspolisens skåpbil någon tidig morgon ska svänga in i infarten och ta vår elvaårings älskade bonusbror till förvaret för att skicka honom till Kabul där bomberna briserar och krigstillstånd råder. Sverige har stängt om sig.

Energin som vi kände för två år sedan har stannat av, det är som att försöka trampa sig fram i stelnande betong. Och nu står det snart still.

Vän av ordning, detta är till dig: P har fått ett pass nu. Som bevisar att han var sexton år – alltså ett barn – när han kom.