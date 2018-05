Uttagna till Revy-SM

Allmänt

Ett av numren i Lerumsrevyn har gått till semifinal i Revy-SM.



Hur känns det?

– Kul, säger Felicia Larsson med ett stort leende.

– Jätteroligt, verkligen, tillägger Sanna Klarin med ett lika stort leende.

Det är dessa båda debutanter i revysammanhang tillsammans med en annan debutant Filip S Bergqvist som uppträder i Nej, ett sång- och dansnummer som handlar om metoo. I numret dansar de två tjejerna med en man som de egentligen inte vill dansa med men som ändå dansar med dem.

– Filip kan inte delta i Revy-SM så vi har fått lov att hitta en ersättare, vilket blir Cristian Ehrman. Båda är fantastiskt duktiga, konstaterar Sanna Klarin.

Det är endast tjejerna som sjunger. Båda har sjungit länge. Skådespelandet är dock helt nytt för Sanna medan Felicia har hållit på med improvisationsteater tidigare. Ingen av dem har varit med i någon revy.

Fick provspela

Hur kom det sig att ni sökte till Lerumsrevyn?

– Jag satt hemma och gjorde inget särskilt när mamma sa till mig att de sökte folk till revyn, jag sökte för jag tyckte att det var en kul grej. Väldigt spontant, svarar Sanna.

– Det var min pappa, som jobbar som lärare på Torpskolan ihop med en av manusförfattarna, som sa att de sökte folk, svarar Felicia.

Båda kallades till intervju och fick ett manus med mycket text och kort tid att öva. De sjöng också en egenvald låt. Och båda delarna gick bra.

Tjejerna tycker att det har varit en positivt upplevelse att vara med.

– Kul. Bättre än jag trodde, jag hade inga egentliga förväntningar, säger Sanna

– Jag har fått jättemånga nya vänner. Och vi är redan igång med att planera nästa års revy. Roligt, tillägger Felicia.

Båda vill vara med i revyn nästa år också.

Lite nerver

När det gäller det uttagna numret säger Sanna:

– Både text och musik är riktigt bra.

– Ja, håller Felicia med, det är ett av få nummer som var allvarligt, inga skämt och ståhej.

Hur förbereder ni er inför SM?

– Jag är redan nervös. Vi kommer öva mycket, säger Felicia.

– Och så ska vi finslipa lite på låten och lägga till lite stämmor, tillägger Sanna.

Det är Robert Cronholt som är manusförfattare.

Varför skrev du numret?

– Jag ville skriva en text på metoo-temat eftersom det tveklöst var en av fjolårets viktigaste händelser. En gammal, unken problematik som äntligen belystes på allvar. Man kunde verkligen märka hur världen påverkades, och fortfarande påverkas av det. Häftigt, tycker jag. Jag gick ett tag och funderade kring lämplig låt att utgå från. När Bo Kaspers Orkesters Svårt att säga nej dök upp i huvudet blev jag väldigt inspirerad. Den har något suggestivt över sig som jag verkligen gillar, svarar han.

Vad tycker du om tjejernas framförande?

– Jag såg numret på premiären och tycker framförandet är jättebra, både Sannas och Felicias sång och den strama koreografin av Annette Gemberg. Numret fick också bra gensvar från publiken, det blev en speciell stämning i salongen.

Hur känns det med semifinalplatsen?

– Det känns såklart hur kul som helst att Nej gick till semifinal, och jag ser fram mot att åka ner till Halmstad i augusti och bevittna revy-SM på plats.

Semifinalen går av stapeln den 8 till 11 augusti.

Uttagna nummer till kategorin sång och musik

Final: Falkenbergsrevyn med Nassarna, Kalmarsundsrevyn med Jag är tillbaka och Östersundsrevyn med Håller formen – en tomatsalsa

Semifinal: Lerums Revyfrämjande med Nej, Borlängsrevyn med Spelar bort livet, Engelholmsrevyn med Telefonterror 2018, Gôôrglad – Nya Halmstadsrevyn med The toppen is nådd, Katrineholmsrevyn med Killar, Mölndalsrevyn med Alla meteorologer heter Per, Osbyrevyn med Dopadopa, Revysmedjan med Otacksamt, ​Strängnäsrevyn med En riktig hitlåt och Täljerevyn med Älskar att känna den känslan.