Utveckling av Aspenäs Villastad

lt-debatt

Till Kommunstyrelsen

Aspenäs Villaägareförening (AVF) är en intresseförening för boende inom Aspenäsområdet i Lerum. Föreningen har varit verksam i 90 år och har cirka 400 medlemmar, samtliga boende i Aspenäsområdet.

Föreningen verkar bland annat för att utveckla det goda boendet i Aspenäsområdet. Under de senaste åren har antalet tomtavstyckningar och bygglovsansökningar för nya hus inom området ökat väsentligt. Som bekant ligger större delen av Aspenäsområdet utanför detaljplanelagt område. Detta innebär bland annat att bygglov enligt PBL med mera sker enligt andra regler än för om området hade haft en detaljplan.

När det gäller avstyckningar av tomter har det tidigare varit en ”norm” att tomtstorleken inom Aspenäsområdet skall vara minst 1 000 kvadratmeter. Detta har under de senaste åren inte längre visat sig vara gällande och avstyckningar på betydligt mindre tomtstorlekar förekommer. Samtidigt har också vissa sökanden fått avslag på sina ansökningar.

Flertalet av avstycknings- respektive bygglovsansökningar i området har överklagats av grannar till såväl Länsstyrelsen som Mark- och miljödomstolen. Mycket av grunden till dessa överklaganden ligger i att det saknas områdesbestämmelser för vad det är för regler som gäller vid såväl avstyckning, bygglovsprövning som byggnation inom Aspenäsområdet.

AVF är positiva till att Aspenäsområdet utvecklas och att det byggs flera hus i området. Vi vill dock för allas trivsel att detta sker under ordnade former. AVF ber därför kommunstyrelsen att besluta om att skyndsamt påbörja framtagandet av områdesbestämmelser för de delar av Aspenäsområdet som saknar detaljplan. Vår bedömning är att det också för kommunen skulle vara en fördel om det fanns områdesbestämmelser att stödja sig på vid beviljande av avstyckning respektive bygglov.

Vi ser gärna fram emot att träffa er för att diskutera ärendet med områdesbestämmelser och kommunens utvecklingsplaner för Aspenäs.

Med vänlig hälsning