Kommunen åtgärdar kritiserat konstgräs

Lerum

Klagomålen var många när det nya underlaget på Rydsbergsplanen var så hårt att det inte kunde användas under vintern.

Efter bara ett halvår byts konstgräsets fyllnadsmaterial ut för att planen ska tåla kallare väder.



I november nyinvigdes Rydsbergsplanen, som renoverats med en typ av konstgräs som tidigare bara använts på en plan i Sverige. Inledningsvis fick underlaget gott betyg från fotbollsspelarna i Lerums IS, men när kylan slog till var planen inte i spelbart skick under stora delar av vintern och LIS lag tvingades att ställa in träningar och åka till andra planer både i och utanför kommunen. Flera spelare skadade sig även på det hårda underlaget.

– Fördelar med det är naturlig bollstuds, stötdämpning och bättre fotstabilitet men nackdelarna är att det håller fukt och fryser lättare vid minusgrader. Den här sortens konstgräs och fyllnadsmaterial fungerar bra på somrarna men det blir problem under vintermånaderna när vädret växlar hela tiden, säger Lena Nilsson, fritidsintendent med ansvar för anläggningsfrågor.

300 000 kronor

Kommunen förklarade först att man skulle fylla på med samma typ av granulat som förhoppningsvis skulle göra planen bättre, men för att förhindra att samma situation uppstår kommande vinter byter man nu istället ut fyllnadsmaterialet. Arbetet kostar cirka 300 000 kronor och ryms inom budgeten för att renovera Rydsbergsplanen.

Katarina Lindholm, klubbservicechef i LIS, ser positivt på de ingrepp som görs.

– Vi har stor respekt för de avvägningar som måste göras och litar på att kommunen nu har hittat en lösning som fungerar för vår verksamhet och som samtidigt är miljömässigt hanterbar och acceptabel, säger hon.

Miljöfrågan var en viktig aspekt när kommunen bytte konstgräs och valde ett material som består av industriproducerat gummi, kokos och kork. Nu väljer man att återgå till ett så kallat SBR- granulat, tillverkat av återvunna bil- och maskindäck.

– Fast det här är ju en nyare sort så det är bättre ur miljösynpunkt än det SBR som låg tidigare. Vi kommer även se till så att det finns granulatfällor och andra lösningar för att granulatet ska stanna kvar på planen, säger Lena Nilsson.

Konstgräs på Aspevallen

I sommar skulle även Aspevallen ha fått konstgräs men efter problemen på Rydsbergsplanen skjuts det arbetet fram. Det finns inget beslut på vilken typ av konstgräs det blir och någon tidsplan är inte klar.

– Vi kommer att ha ett informationsmöte måndagen den 25 juni och informera de som bor runt anläggningen, säger Lena Nilsson.

Katarina Lindholm hoppas att arbetet startar inom några månader.

– Vi räknar med att arbetet på Aspevallen ska kunna inledas så snart sommarsäsongen är över, det vill säga i september eller oktober, med målet att planen ska stå färdig våren 2019, säger hon.