Spelar buskis på anrik scen

Allmänt

Flodabon Ola Hedén spelar buskis på Vallarnas friluftsteater i sommar. Han har en stor roll i uppsättningen Pilsner och pensel- drag, där han spelar Gösta Blomqvist.



I pjäsen, av Gideon Wahlberg, finns en galen streber, en förvirrad tant och två kärlekstörstande ungkarlar.

I ensemblen ses bland andra Claes Månsson. Han är känd från Lorry men också sin medverkan i pjäser som har satts upp på Dramaten, Chinateatern och Folkan. Just nu är han aktuell med Lingonligan i TV3 och snart med Lorry-gänget på bio.

– Det är väldigt roligt att få spela med någon som har fått mig och skratta och som jag uppskattar oerhört mycket – Claes Månsson. Han är väldigt rolig, konstaterar Ola Hedén.

Hur kom du med i föreställningen?

– Jag har arbetat tillsammans med Ulf Dohlsten i pjäsen Alla heter Allan. Han började regissera här på Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och nu har jag varit med tre år. Det har varit helt fantastiskt, svarar Flodabon och fortsätter:

– Det är roligt att spela och dessutom kommer 1 700 personer som bestämmer sig för att ha roligt. Det är en enorm kraft. Det är väldigt roligt att se glädjen och höra skratten.

Vad är din drivkraft?

– Att berätta. Sedan tycker jag om att göra folk glada och ge dem något att uppleva.

Ola är uppvuxen på Källö Knippla och jobbade som elektriker när han av en slump kom in på skådespelarbanan.

– Jag hade skadat mig och kunde inte spela hockey eller fotboll längre så jag behövde en hobby. Och då kom jag på att jag ville bli skådespelare. Jag ringde till Folkteatern, och skådespelaren Kim Lantz svarade. Jag sa att jag ville skådespelare och han sa att jag skulle komma ner till teatern. När jag kom dit gav han mig ett manus och sa ”du ska vara dörrvakt”.

Rolig upplevelse

Ola tog sig an uppgiften. Men så började det trilla in publik. Han undrade lite försiktigt om de skulle spela upp föreställningen för publik.

– Och Kim sa ja.

Det var ingen stor roll men en väldigt rolig upplevelse.

– Efteråt sa jag att jag aldrig hade skådespelat tidigare, att jag egentligen bara hade gått dit för att anmäla intresse, och Kim tyckte att det var väldigt roligt.

Ola fick utan att tveka blodad tand. Han sa upp sig från elektrikerjobbet och sökte in på en folkhögskola i Skåne. Och kom in. Under studieperioden gjorde han uppträdanden på ett ställe med öppen scen.

– Jag gick dit och sa att jag vill ha en halvtimme i veckan under ett år. Och det fick jag. Det var en väldigt bra erfarenhet.

Andra året på folkhögskolan kom han in på scenhögskolan i Göteborg, och därefter har rollerna trillat in.

Vad är det roligaste du har gjort?

– Det var nog Alla heter Allan med Ulf Dohlsten. Vi gjorde allt själva, hade ingen teater som backade upp oss. Sedan var vi uppe i 160 föreställningar och hade en succé.

– Men det här, att spela på Vallarna, är också oerhört roligt. Det är ett fenomen att spela på utomhusteatern inför en publik som är där för att skratta.

Förutom föreställningen kommer Ola fortsätta sin podd, Buskispodden, tillsammans med kompisen Lars Classon. Han ska också spela i uppföljaren till Alla heter Allan, Allan 2.

– Just nu är livet fantastiskt. Jag har mycket roligt.

Att han hamnade i Floda beror på frun, Malin. Hon läste på HDK och under studietiden gick hon av tåget i Floda för att promenera till Nääs. Både hon och Ola förälskade sig i orten. För tio år sedan, 2008, gick flyttlasset till drömhuset i Floda. De trivs väldigt bra.

Han uppmanar kommunbor som kan att komma till Falkengberg och titta på föreställningen.

– För att den är rolig, och det är roligt att ha roligt, summerar han med ett skratt.