Svart blick Williams vapen i gokarten

Foto: Sportinphoto Full fart framåt. William under den senaste EM-deltävlingen i italienska Sarno.

Foto: Simon Parenti Racingsimulator. Även när inte William är ute och tränar på banorna har han möjlighet att finslipa på tekniken via en racingsimulator.

Gokart

William Siverholm viger sitt liv åt racingen. Tolv år gammal reser han runt Europa för att mäta sig med världens främsta gokartförare. Den här säsongen är både tuffare och roligare än någonsin. Det är också en säsong där ett stundande VM väntar.



För Gråbosonen William Siverholm och hans pappa Pierre Falck handlar det mesta om racing, och framförallt gokart.

Solen steker på över familjens villa, men William och hans pappa håller till inne i garaget. Ett garage som fungerar som en enda stor depå för diverse kartar och fyrhjulingar. Det är här som de spenderar mycket av sin tid när det väl är hemma i Sverige.

Italien är ett andra hem

Inför förra säsongen skrev William på ett kontrakt för ett stall nere i Italien. Och så här, ett år senare, fungerar landet nästan som ett andra hem. Ett Italien som ibland anses vara motorsportens hemland och av pappa Pierre beskrivet som gokartens Mecka.

– Gokarten i Italien är lika stor som fotbollen är i Sverige, fyller han i.

Skillnaden mellan Sverige och Italien när det gäller motorsport i allmänhet och gokart i synnerhet är väldigt stor. Förutsättningarna är helt annorlunda, med stora läktare och lyxiga depåboxar runt om på de italienska banorna.

En tävlingssäsong här hemma pågår ungefär mellan april och september, medan den i Italien pågår mer eller mindre året runt. Även konkurrensen gör stor skillnad. I Italien är det en brutal konkurrens, och förare från en mängd olika nationer gör upp om de bästa placeringarna.

William berättar också om hur man tillåts göra mer under loppen nere i Italien. Det är mycket tjuv- och rackarspel. Förare som knuffas både bakifrån och från sidan. Inte alls som hemma i Sverige där det är mycket mer restriktioner.

– Det är otroligt tufft, konstaterar pappa Pierre.

Det är också en enorm skillnad på antalet startande i ett lopp. I Italien kan det vara 100 startande, medan det här hemma kanske ligger runt 20-30.

– Att köra 15-20 race i Sverige är som att köra kanske 1-3 i Italien, säger William.

Större klass

Under fjolåret tävlade William i klassen Junior 60. En klass där han i stort sett vann allting utom SM. I år har dock bytt upp sig. Nu tävlar han istället i OKJ-klassen, där man kör kartar på 125 kubik.

Redan i slutet på förra året, närmare bestämt i november, testade William på att köra den större karten. Och stora delar av december spenderades nere i Italien för att testa och träna inför den nya klassen. Första tävlingen körde han redan i januari.

Redan under debutsäsongen har han visat framfötterna i ett antal tävlingar runt om i Italien. Bland annat fick han ett wild card till årets första EM-deltävling i Sarno, söder om Neapel.

I en tävling där 100 av de främsta kartförarna i Europa deltog gick endast 34 till final. En final som William missade med minsta möjliga marginal och slutade på en snöplig 36:e plats.

– Många säger att första året i en ny klass är ett läroår, men William har redan visat att han kan vara med i toppen, säger pappa Pierre.

Tuffa tävlingshelger

Att lyckas under sådana stora tävlingshelger är inte alltid det enklaste. I den tuffa konkurrens som finns gäller det att satsa allt redan från första träningen.

– Träningspassen är nästan som en final, alla vill verkligen vara först, säger Pierre.

Och när det kommer till kvalificeringen inför loppen är det ännu tuffare. Kvalen kanske rentav är det tuffaste under en hel tävlingshelg.

För även om ett kval pågår i tio minuter är det ändå bara de sista 3-4 minutrarna som avgör allt.

– Alla väntar med att gå ut på banan in i det sista, säger William.

Han berättar att om en förare åker, så åker alla andra också. Ett rävspel där förarna in i det sista försöker vänta ut varandra. Ingen vill ligga först på banan och ta allt vindmotstånd.

I en sport där tiondelar, hundradelar och ibland tusendelar kan vara avgörande vill man ha alla förutsättningar på sin sida.

– Kvalet är så svårt att sätta. Ibland får man bara ett enda varv på sig, säger Pierre.

Långa tävlingsdagar

Själva tävlingsdagen är lång för William och de andra förarna. Uppstigning runt sex på morgonen, och ofta är de inte klara förrän åtta på kvällen. Under dessa långa dagar är det viktigt att kunna hålla koncentrationen hela tiden. Ibland är det lättare och ibland svårare. Alla har sina dåliga dagar men det gäller att ha så få dåliga dagar som möjligt, detta är ofta en stor nyckel. William säger själv att han inte har något särskilt knep för att hålla koncentrationen.

– Jag försöker bara skita i allting annat runt omkring och bara fokusera framåt, säger han.

Pappa Pierre kan själv se hur William strax före loppen nästan zonar ut och försvinner.

– Det är som en svart blick som inte går att få kontakt med, säger han.

Racing i blodet

Att William skulle satsa på bilsport var absolut ingen slump. Det är en tradition som ligger flera generationer tillbaka. Till exempel var pappa Pierre även han en duktig förare i bland annat just gokart. Redan som sexåring började William köra gokart, och vid sju års ålder fick han ta vad som närmast kan översättas som ett körkort inom gokartsporten. Och på den vägen är det.

På frågan vem hans idol är kommer svaret snabbt:

– Lewis Hamilton.

Även Max Verstappen är en förebild. Ett underbarn som för några år sedan blev den yngste någonsin att vinna ett Formel 1-lopp, endast 18 år gammal.

Tuffa förhållanden, hård träning

Något som många kanske inte tänker på är att bilsporter kräver oerhört god fysik från föraren. Med de krafter som genereras gäller det att vara vältränad. William visar upp en av sina overaller. På baksidan ser man hur tyget på vissa ställen slitits bort. Som ett resultat av den oerhörda kraft som förare och kart utsätts för.

– I kurvorna kan g-krafterna nå över 3G. Och det är inte lätt för 12-13-åringar att kunna hantera det, säger Pierre.

Även händerna kan ta stor skada vid dessa krafter. Det hör inte till ovanligheterna att förare upplever smärtor i händerna efter att tvingats hålla emot g-krafterna.

För att stärka upp sin fysik tränar William kickboxning två, tre gånger i veckan. Allt för att vara så förberedd som möjligt.

Inte nog med det, i Italien kan temperaturen stiga upp mot 40 grader under träningar och lopp. Plus att man ska ha handskar, overall och hjälm på det. Finalloppen brukar ligga på 20 varv, så det är många långa minuter för förarna att hantera både värmen och g-krafterna. Med hastigheter som kan uppnå 130 km/h.

– Man kan bli lite dåsig efter ett tag, säger William.

Balansgång med skolan

Samtidigt som William tampas med Europas bästa kartförare under stundtals plågsamma förhållanden har tolvåringen också skolan att tänka på. Med många och långa tävlingshelger kan det ibland vara svårt att hinna med plugget.

– I januari tror jag vi hade 21 resdagar, säger pappa Pierre.

Balansgången mellan skola och träning/tävling kan vara svår att hitta, men William har lyckats med just det. På kvällarna och på flygresorna till och från Italien brukar han sitta och plugga. Och i skolan hemma i Sverige kan han två gånger i veckan sitta och få studiestöd efter lektionerna.

Lärare och rektorn på skolan har mer eller mindre sagt att William får vara ledig hur mycket han vill, bara han sköter skolarbetet när han har tid, och försöker jobba ikapp.

– Lärarna ställer upp otroligt mycket! De har nog förstått att det här William gör, det är på allvar, säger Pierre.

VM är stora målet

Många av dagens stora Formel 1-stjärnor tog sina första steg som gokart-förare. Självklart är drömmen för William att en dag få sätta sig i en Formel 1-bil även han. Men just nu ligger fokus enbart på gokarten, och resten av säsongen. De allra största tävlingarna utomlands har tagit ett sommaruppehåll, så istället kommer William tävla på hemmaplan i Sverige. Bland annat kommer han köra SM i Helsingborg i juli.

Årets stora mål för William är ändå VM som han kommer köra i september. VM som går av stapeln hemma i Sverige, i Kristianstad närmare bestämt. En chans för William att mäta sig ytterligare med världens bästa kartförare. Efter VM drar också andra halvan av gokartsäsongen i Italien igång igen. En säsong som sträcker sig ända fram till november.