(S)veket med höjd bensinskatt

Debatt

Många Lerumsbor känner av den kraftigt höjda bensinskatten. Sedan regeringen tillträdde 2014 har skatten på bensin och diesel höjts fyra gånger, med totalt 1,40 kronor per liter bensin inklusive moms. Idag kostar en liter bensin omkring 15.75 per liter och detta sätter djupa spår i plånboken för många.

Vi ska sträva efter att ge förutsättningar för fler att åka kollektivt, men samtidigt måste vi inse att bilen är ett måste för många människor. Bilen är helt nödvändig för många Lerumsbor om de ska få livspusslet att gå ihop med resor till jobb, förskola, fritidsaktiviteter, mataffär med mera.

Man kan konstatera att Socialdemokraterna säger en sak innan val och gör något helt annat efter val. I Tv-debatter i valrörelsen 2014 försäkrade Magdalena Andersson (S) inför väljarna att Socialdemokraterna inte ville höja bensinskatten eftersom det var ”jättedyrt att tanka”. Ett halvår senare föreslog (S) – regeringen höjd energiskatt på bensin och diesel från 2016, men det stannar inte med detta. Den indexering som trädde i kraft 2017 innebär nämligen att skatten höjs per automatik varje år. Skatteuttaget räknas nu årligen upp med konsumentprisindex (KPI) + två procentenheter, istället för med enbart KPI. Detta sker per automatik utan att beslut behöver fattas i riksdagen. Med en prisutveckling på två procent per år höjs skatten på bensin och diesel med 49 procent på bara tio år. Det motsvarar 3,85 kronor per liter inklusive moms.

Vi tycker att denna ”smyghöjning” är ett sätt att föra människor bakom ljuset. Inom vilka fler områden kommer Socialdemokraterna att svika väljarna genom att säga en sak nu innan valet den 9 september men göra något helt annat om de får chansen att fortsätta regera Sverige efter valet?

Svante Karlsson (M)

Anna-Lena Holberg (M)