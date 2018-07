Dåliga larm vid våra vatten

Debatt

Det är skrämmande att se hur dålig koll Lerums kommun har på vattennivån i Aspen.

Tidigare i maj-juni märkte jag att vattennivån hade sjunkit 50 cm under det som är normalt för Aspen. Stränderna var sig inte lika och det måste ha påverkat möjligheten att åka båt vid Säveåns mynning. När jag försökte få besked från kommunen om det fick jag intrycket att ingen brydde sig. Det är ägaren av kraftverket som har vattendomen och ansvaret för dammen och att man håller sig inom rätt nivåer. Lerums kommun har ingen kontroll på det. Enligt Länsstyrelsen som jag kontaktade skall kontroll göras genom egentillsyn av kraftverksägaren och i vissa fall av Länsstyrelsen. Jag fick gärna göra en felanmälan men eftersom jag inte vet om man gick utanför nivåerna i vattendomen, lät jag bli.

Den 26 juni låg nivån fortfarande 35 cm under det normala. Jag fick då reda på att Alingsås Energi hade köpt kraftverket av Vattenfall, men precis i dagarna sålt det till Partille. Alingsås Energi sa att man haft problem med automatiken för dammluckorna och att de stått öppna utan att larmet hade fungerat. Enligt min kalkyl rann det ut 1.350.000 m3, en miljon trehundra femtiotusen kubikmeter vid detta tillfälle då vattennivån sjönk 50 cm! Plus det som samtidigt rann in från Säveån.

När jag försökte få tag på ansvarig på Partille var det ingen i kommunens växel som hade en aning om vems ansvar kraftverket var. Det visade sig så småningom ha köpts av PartilleBo, ett kommunalt fastighetsbolag! Jag fick kontakt med den ansvarige som nyss hade fått ansvaret för kraftverket i Jonsered på sitt skrivbord. Jag frågade om det fanns möjlighet att återställa vattennivån genom att släppa ut mindre nedströms i Säveån till havet. Men man hade begränsade möjligheter eftersom vattendomen föreskriver en viss minimimängd skall släppas ut bland annat för den berömda Säveålaxens skull. Men att stänga elproduktionen när den normalt är minst värdefull kunde man inte. Men det var bara den minsta turbinen som var i bruk.

Den extrema torkan och uteblivna regn i hela Säveåns upptagningsområde gör naturligtvis att tillflödet är mycket dåligt. Vi lär inte få normal vattennivå i Aspen, förrän höstregnen kommer.

Hade larmet fungerat vid dammluckorna hade det inte fått sådana följder som det fick. Kanske en parallell till bristen på larmfunktion vid Lerums Vattenverk vid Öxsjön i förra veckan. Bättre kontroll av att larmfunktioner fungerar i vårt automatiserade samhälle är nog på sin plats. En mätsticka exempelvis vid bryggan vid åmynningen vid Aludden med markerade normal­nivåer och min och max enligt vattendomen skulle vara intressant för att få bättre koll för allmänheten och för någon eventuellt ansvarig på kommunen.

Hans-Olof Almquist