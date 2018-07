Bakterier funna i dricksvattnet – kokning rekommenderas

LERUMS KOMMUN

Lerums kommun rekommenderar att allt kommunalt dricksvatten i orterna Lerum, Stenkullen, Olstorp, Stannum, Floda och Tollered kokas. Detta då man upptäckt E-colibakterier i vattnet.

På torsdagsförmiddagen gick kommunen ut med rekommendationen som gäller de boende i Lerum, Stenkullen, Olstorp, Stannum, Floda och Tollered. Det är orterna som får sitt dricksvatten från Lerums vattenverk.

Boende i Gråbo, Annekärr, Björboholm och Sjövik är anslutna till ett annat vattenverk och behöver inte koka sitt vatten.

Bakgrunden är att kommunens VA-enhet på torsdagsmorgonen fick svar på ett vattenprov man hade tagit i tisdags, och resultatet visade på förhöjda halter av E-colibakterier.

Kokningsrekommendation

Annika Andersson, verksamhetschef på Teknisk service i Lerums kommun, berättar att vattenprovet i kombination med haveriet på vattenverket natten till onsdag, samt det torra och varma vädret som lett till sämre kvalitet på råvattnet, gör att kommunen nu som en försiktighetsåtgärd uppmanar Lerumsborna att koka vattnet.

– Under normala förhållanden hade det inte varit någon fara, men med händelsen vi hade igår utökar vi provtagningen och i samråd med Livsmedelsverket har vi fattat beslut om kokningsrekommendation, säger hon.

Vattnet ska kokas upp så att det bubblar kraftigt, då har det nått 100 grader. Vattnet behöver inte koka under en viss tid, utan det räcker att det har kokat upp ordentligt. Därefter kan det kylas ned för att drickas, borsta tänderna med eller till exempel skölja sallad. Vattnet bör kokas innan du brygger kaffe. Detta då kaffebryggaren inte uppnår en tillräckligt hög temperatur.

Hur länge kommer Lerumsborna behöva koka sitt vatten?

– Jag kan inte svara på det just nu, men vi hänvisar till vår hemsida som vi kommer att uppdatera löpande, säger Annika Andersson.

Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer kan okokt vatten användas till:

Tillaga mat som ska kokas i vatten, till exempel potatis, ris och pasta.

Tvätta händer och ansikte.

Duscha, men se till att små barn inte sväljer vatten. Undvik att bada.

Diska i diskmaskin på högsta temperatur, använd torkprogrammet.

Diska för hand, låt disken torka innan den används.

Tvätta kläder (men undvik att tvätta ljusa kläder om du upplever missfärgat vatten i kranen på grund av spolning).

Städa och rengöra ytor.

Vattna blommor.

Spola i toaletten.

E-coli är en bakterie som bland annat kan leda till magsjuka. Diarré är ett vanligt symtom. Kommunen uppmanar de som befunnit sig inom området där kokningsrekommendationen gäller och som blivit magsjuka att höra av sig till miljöenheten på miljoenheten@lerum.se med uppgifter om hur många i hushållet som blivit sjuka, när man blivit sjuk, symtom och hur länge man varit sjuk.

Mer info om kokningsrekommendationen finns på kommunens hemsida.

Haveri på vattenverket

Det var natten till onsdag som UV-ljuset på kommunens vattenverk vid Öxsjön slutade fungera, vilket ledde till att verket slutade producera vatten. Även vattenverkets varningssystem fallerade, så felet upptäcktes först på onsdagsmorgonen. Driftstörningen ledde till att vattenverket stod utan vatten och delar av Lerums tätort blev utan vatten under en del av dagen. UV-ljuset på verket fungerar nu åter. För att åtgärda problemen med dricksvattnet kommer kommunen att öka kloreringen vid vattenverket och genomföra spolningar på ledningsnätet. Man kommer även att ta ett utökat antal vattenprover.

Kommunen har under dagen informerat om kokningsrekommendationen via sin hemsida och Facebooksida. Man har även skickat ut ett meddelande via SMS-avisering.