Kulturskolans lokalproblem

Debatt

Läser med stort intresse partiernas tankar inför valet. Många behov och önskningar som ska tillgodoses. Ser att kultur och Kulturskola i alla fall nämns för en gångs skull.

Och moderaterna presenterar en lösning på Kulturskolans lokalbrist! Att bygga nytt är alldeles för dyrt! De föreslår i stället att grundskolans lokaler ska utnyttjas under kvällstid. Lysande! Att ingen tänkt på detta tidigare? Nu är det så att just detta har skett i snart 60 år! Lärarna kommer in i ett klassrum, möblerar om, plockar fram notställ och annat material, packar upp och monterar, undervisar och återställer sedan klassrummet i ursprungligt skick, plockar ihop notställen och ställer in i skåpet, eller i vissa fall släpar med sig det mesta till sin bil.

Ibland är den anvisade lokalen upptagen, föräldramöte t.ex. och då får man söka sig ett annat rum och plocka med sig sina pinaler.

Att ha en egen arbetsplats där stolar, notställ och annan utrustning kan få stå kvar! En dröm! Jag undrar: Har moderaterna aldrig varit i kontakt med elever eller lärare i Kulturskolan?

Iréne Johansson

Som hänvisats till grundskolans lokaler i 40 år