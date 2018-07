Mycket låga vattennivåer – invånarna uppmanas spara

Foto: Per Anger

LERUMS KOMMUN

Extremt låg nederbörd kombinerat med höga temperaturer gör att nivån på grundvattnet är låg och ytvattennivåerna mycket låga.



– Det finns en vattendom som styr hur mycket vatten vi får ta från sjöarna och vi närmar oss de nivåerna med stormsteg. Vi vill verkligen uppmana invånarna till att hjälpas åt att spara på vattnet, säger Annika Andersson, verksamhetschef för teknisk service i Lerums kommun.

Gränsen för uttag ur Öxsjön nås enligt Lerums kommun om en vecka och för Stamsjön om tre veckor. Detta kan påverka djur och natur, men även göra det svårt för kommunen att producera lika mycket dricksvatten som normalt.

Kommunen uppmanar därför invånarna att försöka spara på vattnet, och lämnar några tips på hur man kan minska sin vattenkonsumtion:

• Inte diska under rinnande kran. Varje minut som du diskar under rinnande vatten går det åt cirka tolv liter vatten.

• Inte låta kranen rinna i onödan vid exempelvis tandborstning eller rakning. Om du stänger av kranen i två minuter sparar du cirka 24 liter vatten

• Undvika att tappa upp vatten i badkar och stäng av vattnet i duschen när du tvålar in dig eller schamponerar håret.

• Diska och tvätta med fyllda maskiner.

Sedan den 12 juli råder bevattningsförbud i Lerums kommun för alla fastigheter med kommunalt dricksvatten. Den 5 juli hade dessutom Länsstyrelsen fattat beslut om att förbjuda uttag av vatten från länets små och medelstora vattendrag på grund av låga vattennivåer. Det innebär att det är förbjudet att vattna även med sjövatten.