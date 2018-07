Svar till Linn Brandström (M) Gunilla Levén (M)

Debatt

Jag blir så in i märgen trött när jag tar del av politikers ”redovisning” av svensk sjukvård vart fjärde år. Under hela 90-talet arbetade jag sjukvårdsrelaterat och under 2000-talet har jag ett antal bedrövliga erfarenheter som (nära traumatisk) patient och som ”vardagspatient”. Det jag såg på 1900-talet är det jag nu får bekräftat som patient. Det handlar inte om sjukvårdens yrkeskompetens. Den är i världsklass. Det handlar om de löst fladdrande organisationerna och arbetssätten.

Politiker, sluta tjata om pengar! Det är inte pengar som är problemet. Det är ”1800-tals”-strukturer, dysfunktionella maktförhållanden och många många årtionden av korta felgrepp inför varje val som är problemen.

Personal (ssk, usk, läk et al.) finns inte att anställa hur mycket pengar ni än lovar (och ofta inte ens har). Förklara varför det utbildas för få läkare i Sverige sedan 50+ år tillbaka. Förklara varför vårdpersonal i andra länder sedan länge kan betalas med anständiga löner. Vi kanske har för låga skatter i Sverige? (obs! ironi).

Jag påstår att politiker inte har något som helst reellt grepp om svensk sjukvård. Det är och har ännu aldrig varit politikerna som styr verksamheten i sjukvården (vilket de i värsta fall tror). Den dag som politikerna (från regering till landsting och kommun) kommer på hur och på vilka grunder man fattar beslut och hur man skapar fungerande strukturer så kanske den långa och mödosamma vandringen från dysfunktionella sjukvårdsorganisationer till kraftfulla funktionella verksamhetsflöden kan bli en realitet.

Sluta att locka oss väljare med verkningslösa pengar vart fjärde år. Många av oss går inte på det längre, Vi törstar efter resultat!