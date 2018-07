JONSERED

Räddningstjänsten bekämpar just nu en brand ovanpå Jerikotunneln mellan Lerum och Partille.

Det var bilister på färdades på E20 som såg rök och slog larm. Räddningstjänsten åkte till platsen och kunde konstatera att ett område på 30 gånger 30 meter brann. Man är just nu på plats och bekämpar branden, som enligt räddningstjänsten uppges vara under kontroll tack vare att man fick in larmet så pass snabbt.