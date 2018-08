Bo, leva och verka i hela kommunen

Debatt

För att skapa fortsatt växtkraft i Lerums kommun måste vi se till att det finns valfrihet och möjlighet att hyra, köpa eller bygga sin bostad. Möjlighet till hållbart resande inom kommunen men också för resor till och från kommunen är viktigt.

Bostadsbyggandet ska möta kommuninvånarnas behov, men också vara intressant för människor som vill flytta hit. Idag planeras för en rad bostadsprojekt och flera är under genomförande.

För Centerpartiet är bostadsbyggandet ett fortsatt prioriterat område även under kommande mandatperiod. De nya bostäderna ska tillgodose människors behov av olika upplåtelseformer, inte minst finns ett behov av fler hyresrätter. Vi vill också öka antalet tillgänglighetsanpassade och trygga bostäder. Fortsatt fokus på bättre effektivitet att få fram byggplaner är angeläget. Ett sätt att lösa detta är att fler detaljplaner tas fram genom exploatörsdriven detaljplaneprocess.

När det gäller resandet med bil har många suttit fast i köerna vid Hulanmotet och det är hög tid att göra något åt trafiksituationen på E20. Byggande av en ny avfartsramp i Aspedalen skulle minska trafiktrycket på avfarten i Hulan och göra trafiken smidigare och säkrare. Därför vill Centerpartiet ha en extra avfartsramp från E20 vid Aspedalen.

Vi vill öka pendeltågstrafiken, som körs på stambanan. Ökat tågresande, minskat bilpendlande, är nödvändigt för ett långsiktigt hållbart samhälle. Genom att föra en konstruktiv dialog med Trafikverket driver vi på för att Västra Stambanan byggs ut med ytterligare två spår för gods- och fjärrtåg i en tunnel lokaliserad norr om Aspen. Spåren ska gå utanför tätorterna på sträckan Göteborg-Alingsås.

Centerpartiet vill sätta stopp för olyckorna på Härskogsvägen. Kortsiktigt måste befintlig väg uppgraderas och Centerpartiet ligger på hos Trafikverket om åtgärder för en ökad trafiksäkerhet på denna väg. Långsiktigt behövs en ny tvärförbindelse mellan Lerum, E20 och RV40.

Lerums kommun har en fantastisk natur, som gjord för friluftsaktiviteter. Tyvärr saknas idag gång- och cykelväg (GC-väg) mellan Aspen och Jonsered och mellan Lilla Nääs – Tollered – Ingared. Detta är något som Centerpartiet vill åtgärda.

Man ska kunna driva företag var som helst och då är det viktigt att ha en infrastruktur med fiber runt om i hela kommunen. En levande landsbygd är i allra högsta grad beroende av digital teknik. Hemtjänst på landsbygden kommer också att kräva ett utbyggt fibernät, detta för att möjliggöra digitala lösningar och tjänster i framtiden. Sedan länge har Centerpartiet arbetat för ett utbyggt fibernät i hela kommunen.

Centerpartiet driver hela tiden på för en hållbar utveckling så att människor känner att man bor, lever och verkar i en kommun med växtkraft varhelst man finns.

Eva Andersson (C)

Inga-Lill Schwartz (C)

Gunny Kron (C)