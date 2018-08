lt-debatt

Svar på svar: Dennis Jeryd (S) svarade på min artikel ”enkäten om bilismen, vart tog den vägen?” den 18:e juli.

Ja, det var ett sant politikersvar jag fick. Inget om vart enkäten tog vägen men en kavalkad av ord som avslutas med något om ”barnens trygghet”. Dennis menar att han inte alls mörkar något, men det är ju precis detta det är frågan om. Under Dennis mandatperiod har en rad aktiviteter genomförts och flera förslag som tagits fram under hans ledning pekar entydigt på att vi skall attackera bilismen i Lerum. Förslag till ny parkeringspolicy, förslag till ny trafikstrategi och utkast till ny översiktsplan är sådant som borde diskuteras öppet och inte mörkas inför valet.

Konsulter har flugits in som utbildar politiker och tjänstemän i hur viktigt det är att ta bort parkeringsplatser för att just minska på bilismen.

Detta återspeglas i bland annat synen på P-tal som Dennis skriver om.

P-tal styr hur många parkeringar som skall ordnas i samband med nybyggnation och det säger sig självt att om vi bygger fler bostäder men avstår från att bygga parkeringsplatser så blir det en obalans som inte bara drabbar de som flyttar in, utan även de som redan bor på orten och de som tänkte sig att komma på besök och kanske handla.

Dennis beskriver att vi inte skall bygga onödigt många parkeringsplatser men det är ett vilseledande uttalande. Sanningen är den att låga P-tal ses som en nyckel i den strategi som nu drivs för att avsiktligt göra det svårt att äga och nyttja en privatbil i vår kommun.

Dennis skriver att han vill ha bättre kollektivtrafik och förbättra för cyklister och det vill vi ju alla.

Problemet är att varken kollektivtrafik eller cykelbanor blir bättre bara för att man försvårar för de som behöver bilen.

Vi moderater menar att kollektivtrafiken måste bli mycket bättre på många sätt. Pålitligheten, tryggheten och möjligheten att som blandresenär kombinera kollektivtrafik med individuell transport är inte tillräckligt bra även om mycket har gjorts.

Vi behöver fler och trygga cykelbanor på väldigt många sträckor för att på allvar skapa möjligheter för fler som vill cykla.

Dennis skriver inte om det som diskuteras och föreslås internt i kommunen. I sin artikel påstår han att jag kommer med felaktigheter men han utelämnar tämligen radikala uppgifter i det han själv förespråkar som bland annat avser bilfria zoner på 400 meter kring idrottsanläggningar och skolor. Det är inte frågan om några avlämningszoner i närheten för de som kommer med bil, utan det handlar om att avsiktligen och utstuderat göra det svårt att ta bilen.

Det är mycket som måste bli bättre när regionen och Lerum utvecklas men det är ett tragiskt självmål om vi skall börja med att försvåra för medborgarna och slå in spiken i kistan för handeln på våra centralorter genom att gå i fällan och utse bilen till vår fiende.

Lerum är inte som Göteborgs innerstad. Vi har inte samma trängsel och vi har inte samma kollektivtrafik där en spårvagn stannar utanför dörren vart tionde minut. Många behöver bilen för att få ihop vardagspusslet och vi måste tänka mer på lösningar än på förbud.

Den 9:e september är en viktig dag och vi skall inte vänta till efter valet med att kommunicera.