En reflektion över årets valrörelse

Debatt

Det är beklämmande att behöva ta del av hur ett demokratiskt parti inte får utöva sin demokratiska rättighet. I delar av kommunen hinner vi knappt sätta upp vara valaffischer innan de blir nedrivna, trots att vi sätter upp dem på enligt kommunen anvisade platser.

I ren desperation har en medlem erbjudit sig att sätta upp två affischer på sin tomt, vilket fick till följd att huset blev utsatt för äggkastning och affischerna nedrivna. Den autonoma vänstern och nazister agerar med eller utan representanter i valet för att fördärva vår demokrati. Det är tråkigt att även etablerade partier följer med i den retoriken i vissa fall.

Detta fenomen tycks inte bara drabba Lerums kommun utan nu har OSSE (Organization for Security and Co-operation in Europe) som är världens största regionala säkerhetsorganisation med medlemmar runt hela jordklotet beslutat att skicka valobservatörer till Sverige. För Sveriges del har detta aldrig tidigare behövts och visar på det allvarliga i hur de demokratiska rättigheterna ifrågasätts.

Det vore önskvärt om vi kan lägga bakom oss en uppfattning om att vi skulle vara emot invandrare bara för att vi kritiserar en ansvarslös invandrings och integrationspolitik. Det är lika felaktigt som att påstå att vi ogillar äldre och pensionärer bara för att vi kritiserar dagens äldrevårdspolitik.

För er som fortfarande tror att vi är ett rasistiskt parti rekommenderar vi att läsa vårt partiprogram där det tydligt står vad vi vill. Att kleta på oss felaktiga epitet är vad många partier gör av okunskap och för att inte störa deras oansvariga handlande mot det förtroende de fått av medborgarna att förvalta vår kommun och vårt land.

Vi kan villigt medge att det tyvärr slunkit igenom en hel del ”virrpannor” under åren då vår valberedning har haft att hantera tusentals kandidater. Med konsekvent agerande har vi enligt demokratisk ordning uteslutit dem. I ett parti som vuxit väldigt fort och med den beröringsskräck som samhället målat upp har vi haft svårt att rekrytera politiker då många av våra medlemmar är rädda för repressalier. Det gäller naturligtvis även i vår kommun även om det drastiskt håller på att förändras.

Om någon efter att ha läst vårt partiprogram har några funderingar är ni välkomna att återkomma, så förtydligar vi gärna.

I hopp om en saklig, trevlig och demokratisk sista vecka innan valet.

Sverigedemokraterna i Lerum