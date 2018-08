LTK Ny rackethall vid värmeverket

Debatt

Det skall bli spännande att se hur det går i valet.

Jag som vurmar för LTK hallen ser naturligtvis fram emot utgången i valet eftersom några av politikerna ännu inte förstått LTK:s situation.

Man fattar fortfarande inte. Det inte går inte att bedriva juniorverksamheten i Stenkullen eftersom de drygt 300 eleverna i dag kan gå till hallen på eftermiddagen efter skolan.

En bra plats för hallen vid värmeverket har erbjudits. Tyvärr dubblar man då hyran för LTK vilket inte är ok.

Lösningen är att skapa ytterligare inkomster i hallen:

Gör hallen till en rackethall som också omfattar padeltennis. Oerhört populärt och där padeltennisbanor finns är de mycket frekventerade. Lätt att lära sig alla kan spela direkt och med 500 nya lägenheter i området är det en säker investering

En padeltennisbana är 10 x 20 meter. Man spelar alltid dubbel. 70 Kr/person ger en intäkt på 280 kr/timma. Vid uthyrning 3 timmar per dag blir det ca 300 000 per år och vid 5 timmar per dag blir det ca 500 000. Med fyra banor skulle det bli 1 200 000 till 22 000 000 per år.

Fritz Remper