Nu vill Centern bygga järnvägar i tunnlar under relativt slät skogsmark?!?

Debatt

Centern (åtminstone lokalt i Lerum) har kommit fram till att järnvägar byggs bäst och billigast i tunnlar under jord. Ja, tunnlar under etablerade större tätorter och berg kan ibland bli nödvändiga. Men knappast under Lerums skogar med sporadisk bebyggelse. Märkligt att järnvägar som exempelvis Transsibiriska järnvägen inte byggts i tunnlar. Glömde järnvägsbyggarna att rådfråga experterna i lokala Centern i Lerum?. De här tunnelfantasierna verkar bara vara en bluff för att undvika alltför stark opinion i de områden som kommer att drabbas av buller, olycksrisker etc. etc.