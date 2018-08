Spännande höst för många fotbollslag

Fotboll

Det finns fåglar, någon fisk, och de som presterat på en nivå mitt emellan. Den här veckan sparkar de första fotbollsserierna igång efter sommaruppehållet och LT har snackat med några av lagens tränare.



Det lag i kommunen som imponerat mest så här långt under året är Tollereds IF/Floda Boif, som enbart tappat poäng i två oavgjorda matcher. Laget har varit med i toppen av division 3 tidigare år också, men man har aldrig varit i serieledning så här långt in på säsongen.

– Laget har satt sig mer och vi har några nya spelare. Vi har ju två lag och spelarna kanske har blivit mer vana att spela en gång till i veckan, men samtidigt sliter vi inte lika mycket på dem, analyserar tränaren Tomas Granbom.

Kommer ni att upprepa vårens resultat och gå obesegrade genom hösten?

– Så kan det bli, men det kan lika gärna bli några förluster också.

Som tränare för klubbens herrlag har Tomas Granbom varit med om att leda serien innan sommaruppehållet för att därefter tappa placeringar på hösten. Han är därför fortsatt försiktig när han pratar om målsättningar.

– Det är klart att vi vill vinna alla matcher, men vi tar en match i taget, vecka för vecka. Med tre poäng för vinst kan det gå snabbt och det finns duktiga lag som Sävedalen och Torslanda bakom.

Dessutom drabbas Tollered/Floda av ett stort avbräck när viktiga Clara Wernbo, som leder seriens skytteliga med elva mål, flyttar till USA. Där väntar collegefotboll och studier på ett universitet utanför Chicago. Torsdagens match borta mot Finlandia/Pallo/Backatorp blir hennes sista innan resan.

– Konkurrensen blir mindre med tre forwards istället för fyra, men Johanna Stenberg kom tillbaka mot Jitex sista matchen innan uppehållet. Hon bröt svanskotan i omgång fem men innan det hade hon gjort åtta mål på fyra matcher. Men det suger så klart att vi blir av med Clara, konstaterar Tomas Granbom.

Lerums IS herrar ligger i andra änden av sin serie. Laget ramlade ur division 2 förra året och hade i vintras en stor omsättning på spelare med några starka namn som gick till Stenkullen Goik. Den nya tränaren Peter Sjöberg införde ett nytt spelsystem och han har räknat med att tar tid innan det sitter ordentligt, men en jumboplats är förmodligen ingenting som någon i klubben hade förväntat sig och än mindre önskat.

– Nej, självklart inte. Vi har bara vunnit två matcher och förlorat elva, varav nio uddamålsförluster, och vi hade behövt fler poäng. Stundtals har vi spelat bra och skapat chanser utan att göra mål, medan motståndarna gör mål för lätt på oss under våra dåliga perioder, säger tränaren.

Peter Sjöberg har tidigare pratat om vikten av att bli mer spelförande. I höst kommer motståndarna dock att möta ett något mer defensivt inriktat lag.

– Vi kanske har varit lite naiva offensivt och kommer att stanna med ytterligare någon spelare bakåt.

Under slutet av vårsäsongen hade LIS tillgång till några spelare som bor i USA och som nu återvänder till sina universitet. Förhoppningen är att göra klart med ett par nyförvärv den här veckan, men oavsett vilka spelare man har tillgång till i höst är det bara en sak som gäller:

– Vi måste börja vinna snabbt. Men det är fler lag som inte gått så bra och det är bara fyra poäng upp till kval, säger Peter Sjöberg.

Medan Lerum riskerar ny degraderaring aspirerar Stenkullen Goik på en plats i trean nästa säsong. Division 4-laget har skaffat sig ett bra utgångsläge för att så småningom vara med och slåss om en kvalplats.

– Vi har blandat och gett lite men överlag är jag nöjd. I och med att vi avslutade vårsäsongen med att ta sex poäng mot Kode och Floda så har vi skapat ett bra läge inför avslutningen, även om Gårda sprungit iväg lite, säger tränaren Micael Jacobsson.

Efter uppehållet finns inget utrymme för ringrostiga spelare med en omedelbar nyckelmatch mot tabelltvåan Semberija, som i nuläget har kvalplatsen.

– Den matchen sätter tonen för hösten. Torsk där och det blir inte så roligt, men vinner vi går vi om Semberija (på bättre målskillnad) och då kommer nog de sista matcherna att avgöra.

Vad är det som gjort att ni tagit ett kliv framåt den här säsongen?

– Vi har fått några tongivande spelare som höjer laget en dimension och jag tror att vi är tunga att möta, i år har vi mer eget spel och kan spela bollen på marken och inte bara slå långbollar. Sen har vi en bra sammanhållning i gruppen, då kommer man alltid lite längre, säger Micael Jacobsson.

Det finns fler lag som finns med översta skiktet i sina serier. Lerums IS damer ligger tvåa och Lekstorps IF herrar tillhör en topptrio på samma poäng. Även Tollereds IF ligger högt upp i tabellen, med trots en fjärdeplats har man hamnat i ett ingenmansland.

– Det har varit lite blandade insatser som gjort att vi tappat för många poäng för att vi ska ligga med i den absoluta toppen, Sveakurd och Gamlestaden har stuckit iväg lite. Å andra sidan var det inte vår målsättning att vinna serien heller. Det har varit helt okej, säger tränaren Fredrik Persson.

I praktiken är både första- och andraplatsen utom räckhåll, även om chansen finns kvar i teorin.

– Vårt mål är att behålla fjärdeplatsen eller möjligtvis ta oss förbi trean (Götaholm).