Ställverket i Häcksjön

lt-debatt

Har nu funderat mycket på det här med demokrati. Ja, vi har val vart fjärde år där vi kan välja de som ska sköta vår kommun de närmaste fyra åren. Men hur arbetar våra politiker? Hur vill vi att de ska arbeta? Arbetar dom efter demokratins anda? Har dom dialog med sina invånare/väljare? Vem styr, politiker eller tjänstemän? Vad är deras uppgift? Jag undrar…

Har under de senaste dagarna fått höra att Lerums politiker gärna mörkar eller ska jag istället säga inte är så informativa till sina invånare/väljare. Detta är kommentarer från för mig helt okända personer som jag träffat nere på Bagges torg. Är det mörkande som gäller när de passar dom? När det är ”jobbigt” att vara tydlig och transparant. Tar man beslut som berör oss alla i slutna rum? Är det denna tystnadskultur vi vill ha? Jag undrar…

Om vi då tar bygget av ställverket i vårt underbara rekreationsområde Häcksjön som exempel. För att följa regelverket annonserar man kungörelser på tidpunkter som kanske inte är så lämpade att göra detta på.

1. Kungörelsen för förhandsbeskedet från Miljö- och byggnämnden publiceras 2015-12-17. Sju dagar innan julafton. Just när de flesta stressar halvt ihjäl sig med julavslutningar, julklappshandel med mera. Man ger invånarna fram till 2016-01-07 på sig att lämna synpunkter.

2. Kungörelsen för bygglovet publiceras i Lerums Tidning 2018-07-11, oops, mitt under semestertider. Nu har man fram till 2018-08-01 att lämna in synpunkter i ärendet.

Man har alltså tre veckor på sig att få fram information om ärendet. Mitt i semestertider och i jul- och nyårsperiod. Kan det ligga någon tanke bakom det här? Jag undrar…

Vid begäran av information om ärendet, handlingarna skulle ju enligt kungörelsen finnas tillgängliga på kundcenter Komin under yttringsperioden. Får man felaktiga handlingar (för ett helt annat ärende). Olika handlingar vid olika tillfällen. Vid ett tillfälle ombeds man att återkomma efter semestertider då de insatta tjänstemännen var på semester, men då skulle man ju inte hinna framföra sina yttrande i tid. Eller vad det just detta som vad meningen? Jag undrar…

Kontentan av detta blev ju att inga relevanta handlingar lämnades ut, vilket då resulterar i att jag/du som invånare inte kan följa hela processen, se att allt gått rätt till, se att man vänt på varje sten för att det ska bli bra, se att rätt beslut är taget och framförallt se att man följt de krav som ställs inför ett sådant här bygge. Hur ska jag/du kunna ta ställning? Jag undrar…

När man inte får tillräckliga svar från Komin så mailar man några av dom ansvariga, de som varit med och tagit beslut och i vissa fall även skrivit under en del av handlingarna. Då ”känner de tyvärr inte till frågan” eller ”just det känner jag inte till så mycket om” eller ”har så många ärenden att gå igenom att det är omöjligt att hålla reda på allt”.

Detta icke så viktiga ärende som hamnar i mängden är en pjäs med en budget på cirka 50 miljoner kronor (enligt Lerums Energi) minns man inte detta? Eller vill man inte minnas? Jag undrar….

Är detta ett av de känsliga ärende som helst inte ska komma till kännedom till oss invånare/väljare på ett tydligt sätt?

Är det sådana beslutsfattare vi vill ha i Lerum? Det är ditt och mitt val den 9:e september. Var sätter vi krysset? Jag undrar…