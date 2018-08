Vill ha fred på vattnet

Kommunen

Vattenskoteråkarna är trötta på att bli tillsagda att de inte får åka på kommunens sjöar. De menar att de har lagen på sin sida. Vad som gäller är inte helt klart, men det är helt klart att polis och kustbevakningen väljer att inte rapportera åkning.



Vattenskoteråkarna förklarar att de inte vill ha bråk med någon.

– Men vi är trötta på att konstant bli tillsagda om att vi inte får åka här, säger Robin Andersson och pekar ut mot Aspen och fortsätter:

– Enligt EU gäller samma lagstiftning för vattenskotrar som för motorbåtar. Lerums kommun tycker att länsstyrelsens direktiv ska gälla, och har kvar informationen om att det är förbjudet att åka vattenskoter på sin hemsida. Men allt jag har läst tyder på att det är EU:s lagstiftning som gäller. Lerums kommun styr inte EU.

– Polis och kustbevakning har bestämt att de inte ska göra något om vi åker. Sedan är det självklart att vi måste rätta oss efter samma regler som motorbåtarna.

Han och kompisarna är trötta på att förklara vad som gäller för personer som är irriterade på dem.

– Folk tror att det är förbud eftersom det står så på kommunens hemsida. Det går inte att argumentera med dem. Vi vill kunna vara här i fred tillsammans med seglarna och dem som åker motorbåt.

Säkerhetstänk

De välkomnar hårdare regler.

– Under de 15 år jag har haft intresse för vattenskoter och kört har jag vid flera tillfällen sett när 10-12-åringar åkt runt i höga hastigheter på havet, i den åldern har man inte det säkerhetstänk och den riskbedömning som kan behövas. Man kan jämföra det med mopedkörning, säger Robin Andersson och fortsätter:

Förarbevis

– Tror det är cirka tio år sedan man lämnade in ett förslag till riksdagen om att slopa vattenskoterförordningen och istället ha åldersgräns och förarbevis på båtar/vattenskotrar som går över 35 knop. Vet inte hur det gick eller går med det förslaget. Idag kan man ju ta flera olika körkort för båtlivet, när jag fick höra om lagförslaget tog jag ett förarbevis direkt. Hur skulle det se ut om alla körde bil utan körkort?

Varför åker ni vattenskoter?

– Alla som kör motorcykel förstår nog vad jag menar när jag säger frihetskänslan, att sitta på skotern känna luften som susar förbi. Tror aldrig jag hört någon som fått testa säga att inte detta är en av de roligaste sakerna de åkt på. Det som jag tycker just vattenskoter är bland de roligaste är just att man kan leka på ett sådan sätt i vattnet, snurra runt, stegra, vattenskotrar har även en otrolig acceleration för att vara en farkost på vatten. Skulle man ramla av så gör det oftast inte ont. Har även under några år tävlat med vattenskoter, det är som att köra gokart och vem tycker inte det är roligt?

Kompisen Markus Olsson tillägger:

– Det är kul att köra cross också, och vattenskoter är som en cross på vattnet. Det är roligt att göra olika konster.