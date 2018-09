Mycket tyder på alliansstyre

Kommunen

Det mesta tyder på att det blir Alliansen som kommer att styra Lerum den kommande mandatperioden. Moderaterna gjorde ett mycket bra val, och är det största partiet i kommunen, samtidigt som de övriga borgerliga partierna gjorde bättre eller liknande resultat som förra valet.



Enligt det preliminära valresultatet är Moderaterna, M, det största partiet i kommunen. M fick en dryg fjärdedel av rösterna, 26,9 procent, vilket innebär 14 av de totalt 51 mandaten i kommunfullmäktige. Förra mandatperioden hade partiet 13 mandat.

Hur känns det?

– Väldigt mycket glädje. Jättebra, säger Alexander Abenius med emfas och fortsätter:

– Vi är oerhört tacksamma för alla Lerumsbor som har röstat på oss.

Han ser flera förklaringar till att partiet gjorde ett bra val:

– Jag tror att det finns flera orsaker. En stor anledning är nog det nya ledarskapet, som inte bara består av mig själv utan också andra. Vi lyssnar och är ödmjuka. En annan orsak är att vi har en politik som folk tycker är relevant.

Han vill tacka väljarna:

– Nu ska vi så klart förvalta deras förtroende på bästa sätt och med ödmjukhet.

Moderaterna har sträckt ut handen till de övriga allianspartierna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Tillsammans har de i det preliminära resultatet 27 av de 51 mandaten i kommunfullmäktige.

Centerpartiet gjorde ett bättre resultat än förra valet, 9,9 procent mot 7,4 procent, vilket innebär att partiet går från fyra till fem mandat i kommunfullmäktige.

Ökat förtroende

– Vi har fått ökat mandat från våra väljare. Vi känner oss stärkta av förtroendet och vi kommer göra allt vi kan för att genomföra den politik vi gick till val på, konstaterar Eva Andersson och fortsätter:

– Det är oerhört glädjande att vi har fått ytterligare ett mandat i kommunen. Det är vårt bästa resultat sedan 1988. Vi är övertygade om att det handlar om att partiet varit tydliga och stått fast vid grundvärderingar som medmänsklighet, jämställdhet och framtidstro. Vi har varit uthålliga, drivit våra frågor med bra resultat och vi ser hela kommunen. Det känns väldigt inspirerande att vi har fått kvitto på att vi gjort ett bra jobb genom att vi fått fortsatt förtroende.

Vilket kommunalt styre lutar det åt att bli?

– Vi tydliggjorde strax innan valet att vi i första hand kommer att söka majoritet tillsammans med alliansen. Förhoppningen nu är att i förhandlingar komma överens i viktiga sakfrågor.

Hon konstaterar att det är för tidigt för att lista några krav.

– Men självklart är det precis som vid tidigare val, avgörande för oss att vi får möjlighet och utrymme att fortsätta driva vår politik.

Känns bra

Liberalerna fick ungefär lika hög andel av rösterna som vid förra valet, 9,1 mot förra mandatperiodens 9,3. Det innebär fem mandat i kommunfullmäktige.

– Det känns bra och jag vill tacka alla som röstade på oss och som vill att vi ska fortsätta att driva liberala frågor och liberal politik i Lerums kommun. Vi behåller våra mandat i kommunfullmäktige och med dem ska vi göra verkstad den kommande mandatperioden, säger Lill Jansson.

Vilket kommunalt styre lutar det åt att bli?

– Den här gången finns möjligheten för oss att bilda en alliansmajoritet och det ser jag naturligtvis som något positivt. Men det klart att vi har mycket att diskutera och många förhandlingar att göra innan vi vet säkert var vi landar.

Vilka krav ställer Liberalerna?

– Det är en diskussion som vi behöver ta internt innan vi tar dem till förhandlingsbordet. Men det klart, det är ingen hemlighet att vi tycker att skolan och äldreomsorgen är viktiga frågor där vi vill se ett stort liberalt inflytande.

Gick inte

Vad har förändrats sedan förra valet när det gäller regeringssamarbetet i kommunen?

– För fyra år sedan hade vi inte möjligheten att bilda en majoritet med C, KD och M. Rösterna räckte helt enkelt inte till det. Därför har vi haft en samverkan över blockgränsen den senaste mandatperioden och det har fungerat bra och varit konstruktivt för Lerums kommun, tycker jag. Vi har givit och tagit och fått fart på mycket som stått still i kommunen. Den här gången är det fullt möjligt för oss att bilda en majoritet med C, KD och M och det är självfallet glädjande.

Högre andel

Det fjärde partiet i alliansen, Kristdemokraterna, fick 6,2 procent av rösterna till kommunfullmäktige. Det innebär tre mandat, en ökning jämfört med förra mandatperiodens två.

Hur känns det?

– Vi är givetvis mycket nöjda. Vi har ökat starkt i alla tre valen med ett par procentenheter. Det känns fantastiskt att få ett så fint förtroende från väljarna, svarar Christian Eberstein.

Vilket styre lutar det mot att bli i Lerums kommun?

– Vi gick till val som eget parti med de frågor som vi tycker är viktigast i vår kommun, med målet att alliansen skulle återta styret och det är den inriktningen vi arbetar mot nu. I Lerum har väljarna tydligt talat om att de vill ha ett alliansstyre och nu finns det en majoritet för det. Nu ser vi fram emot förhandlingar för att diskutera och komma fram till konstruktiva och hållbara lösningar för vår kommun.