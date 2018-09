Debatt

Svar till ”Laddstolpar” LT 29/8

Det är generellt fastighetsägaren som bekostar laddstolpar och uttagen el. De flesta laddstolparna som satts upp på allmänna parkeringar och vid kommunens byggnader samt uttagen el bekostas av kommunen, under 2017-2018 med viss statlig delfinansiering via Klimatklivet. All kommunalt bekostad el är förnybar ”grön” el. Kommunen har idag inga avgifter för parkering även om själva laddstolparna är förberedda med betalfunktion. Därutöver finns ytterligare ett antal laddstolpar där respektive fastighetsägare bekostat dem och uttagen el. De kommunala och privata klimatsatsningarna i laddmöjligheter och elbilar som gjorts uppmärksammades nationellt när Lerum i våras vann utmärkelsen ”Laddguldet 2018 – Sveriges bästa elbilskommun”.

Peter Rosengren

Energi – och klimatrådgivare

Lerums kommun