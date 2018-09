Wingårdhs prisbelönta klubbhus fyller 30 år

Floda

Kasper Salin-priset

Gert Wingårdh har fått Kasper Salin-priset fem gånger: Öijared GK:s klubbhus (1988), Astra Hässle, Mölndal (1993), Chalmers kårhus (2001), Aranäsgymnasiet, Kungsbacka (2006), House of Sweden, Washington DC (2007).

Den blev en besöksmagnet av stora mått, en byggnad som väckte uppmärksamhet runt om i hela världen och som ledde till en oprövad arkitekts stora genombrott. För 30 år sedan invigdes Gert Wingårdhs prisbelönta klubbhus på Öijared.

Det är omöjligt att inte fascineras av den byggnad som möter dig när du åkt längs den slingriga skogsvägen och kommit fram till klubbhuset som sedan 1988 utgör navet på Öijared Golfklubb. Byggt av Ölandssten ligger det inbäddat i en gräsbevuxen kulle, vars högsta punkt utgör utslagsplatsen för det första hålet.

Byggnaden spelar dig ett dimensionellt spratt där det kompakta intrycket omedelbart försvinner när du kliver in genom entrén. Fram träder ett luftigt hus som fortsätter att domineras av den rödbruna kalkstenen. En bred trappa leder upp via en mittenavsats till en övre våning med restaurang, lounge och ett konferensrum, och här släpps rikligt med ljus in genom stora glaspartier som vetter ut mot gröna golfbanor.

Lars Brydolf är klubbchef på Öijared GK och har jobbat för golfklubben i många år. Med tiden är det lätt att bli hemmablind, men samtidigt påminns han ofta om den speciella karaktären av förstagångsbesökare. Reaktionerna är nästan alltid detsamma: ”Wow, vilket häftigt hus”. När det var nybyggt var intresset enormt.

– Det kom busslaster med upp till 60 personer som inte ens skulle spela golf. De kom hit bara för att käka och titta på huset. Så var det i tre fyra år, minns Lars Brydolf.

Ett av husets karaktäristiska drag är att det är byggt i många vinklar.

– Enligt uppgift är det byggt i 54 hörn, lika många hörn som det då fanns hål. Om det verkligen finns någon koppling till de tre 18-hålsbanorna kan du ju fråga Gert Wingårdh när du pratar med honom, föreslår Lars Brydolf.

Arkitekten själv minns väl hur allting började när en kepsprydd man oannonserad promenerade in på kontoret i Göteborg och frågade om han ville rita ett klubbhus till en golfbana. Huset skulle likna konstmuseet Louisiana i Danmark.

– ”Jag sa ja, det kan jag väl göra”, och så gjorde jag det, säger Gert Wingårdh.

Idag är han en berömd arkitekt, men då var han ett oprövat kort utan några stora uppdrag på cv:t. Snart förstod han dock att projektet var en gyllene chans. Mannen med kepsen var Jonas Brandström, markägare på Öijared som bestämt att golfarnas ny klubbhus skulle bli något extra ordinärt.

De började bolla idéer med varandra. Jonas Brandström visade bilder på en lodge som han sett i ett naturområde i USA och Gert Wingårdh hämtade inspiration från ett kurortshus i tyska i Schwarzwald som var byggt precis intill ett berg.

Ambitionen var att skapa något modernt som samtidigt skulle smälta in i naturen.

– Jonas hade önskemål om att det skulle kunna kännas intimt samtidigt som man skulle kunna samla 600-700 människor, berättar Gert Wingårdh.

Därav de tre nivåerna där mittensektionen lämpar sig väl för samtal i mindre sällskap, medan den övre våningen har betydligt rymligare rum. De golfklubbar som Gert besökt hade oattraktiva filtmattor som skydd mot golfspelarnas spikskor, men han kom på lösningen för att behålla ett estetiskt tilltalande intryck.

– Jag tänkte att det var bättre att lägga in stengolv som tåls att nöta på.

Fasadens Ölandssten fick följa med till insidan, där det går igen i hela huset med såväl grovt slipade som matta och polerade ytor.

– Från idé till färdig byggnad tog det två år, på det hela taget gick det smidigt.

Kvittot lät inte vänta på sig. Gert Wingårdh uppmärksammades stort i hela Skandinavien, byggnaden blev stoff för världspressen och han fick ta emot Kasper Salin-priset, Sveriges mest prestigefyllda arkitektpris. Efter att ha belönats för Öijareds klubbhus har han fått priset ytterligare fyra gånger, fler gånger än någon annan.

– Jag var inte den yngste, men näst yngste, arkitekten som fått priset. Jag var 37 år och det var kul att få det så tidigt i karriären. Det var på alla sätt mitt genombrott, säger han.

Även om han inte är golfare återvänder han då och då till Öijared, senast när det intilliggande hotellet stod klart 2014. Efter 30 år tycker han att byggnaden åldrats väl.

– Det kunde man inte veta då, men den var väldigt framåtblickande.

Idag är det många byggen som sker enligt samma princip där husen byggs i symbios med naturen och med material som är ekologiskt smarta. Gert Wingårdh ser Öijaredsprojektet som ett paradigmskifte. Han förklarar hur arkitektkonsten sedan 70-talet hade varit undanträngd och att branschen präglades av fantasilösa pastischer. Men där och då fick han chansen att bygga något där utformning och högklassigt hantverk sattes i första rummet.

– Det var ett hus som verkligen gjorde skillnad. Jag ser på det som min första kärlek, det är ingenting jag tänker på varje dag men det har en speciell plats i hjärtat.

Och så var det det där med hörnen? Lars Brydolf hade rätt i en sak: klubbhuset har mycket riktigt 54 hörn. Vinklarna är noggrant uträknade i olika segment för att ge bra ljusinsläpp och för att göra huset estetiskt attraktivt, men att det sammanträffar med antalet hål på de tre 18-hålsbanorna är en ren slump.

– Det har ingen koppling alls, det bara råkade bli så. Det är bra med myter men i det här fallet är den inte sann, fastslår Gert Wingårdh.

Kasper Salin-priset

Gert Wingårdh har fått Kasper Salin-priset fem gånger: Öijared GK:s klubbhus (1988), Astra Hässle, Mölndal (1993), Chalmers kårhus (2001), Aranäsgymnasiet, Kungsbacka (2006), House of Sweden, Washington DC (2007).