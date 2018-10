Kommunen tar över driften av fritidsgårdarna

Nyheter

Nu står det klart att Lerums kommun kommer att ta över driften av fritidsgårdarna som tidigare drevs av Kreativ fritid.

Lerums kommun skriver på sin hemsida att ”Kreativ fritid har under många år haft uppdraget att som entreprenör driva fritidsgårdarna i Lerum/Stenkullen. Entreprenören har nu valt att avsluta uppdraget per 31 december 2018 men verksamheten fortsätter genom att kommunen tar över driften av verksamheten. Kommunen vill passa på att tacka för ett gott samarbete under många år.”

Fritidsgårdarna i Floda, Gråbo och Sjövik är knutna till respektive skola. Fritidsgårdarna i Lerum och Stenkullen har alltså drivits av personalkooperativet Kreativ fritid men nu tar kommunen över driften även här.

Lerums Tidning har tidigare skrivit att personalen på Rydsbergs fritidsgård i april 1993 nappade på en förfrågan från kommunens dåvarande fritidsnämnd om att bilda personal-kooperativet Kreativ fritid. Och sedan dess har man både öppnat fler fritidsgårdar och fritidsklubbar i Lerum och Stenkullen, och i takt med det även utökat personalen.