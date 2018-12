Bror Gunnar Jansson gästar På spåret

Musik

Musikern Bror Gunnar Jansson blir allt mer känd även hemma i Sverige. Nu väntar ett framträdande inför miljonpublik då han i februari är gästartist i tv-programmet På spåret.



Bror Gunnar Jansson är uppvuxen i Sävedalen och i Lerum. Han spelar och sjunger i olika konstellationer, bland annat i banden Det blev handgemäng, Sign of the judgement samt Serve you right to suffer. Han spelar även som enmansorkester under sitt eget namn.

Den 1 februari nästa år medverkar Bror Gunnar som gästartist i det oerhört populära tv-programmet På spåret, som nu går in på sin 29:e säsong.

Andra gästartister under säsongen är bland andra Siw Malmkvist, Eagle-Eye Cherry och Seinabo Sey.

– Det känns förstås superbra. Det är ett klassiskt program som jag har vuxit upp med och sett en massa program av genom åren. Jag har sett hur programmet har förändrats och har sett väldigt många bra artister göra kul versioner av låtar, säger Bror Gunnar och fortsätter:

– Jag blev väldigt glad när jag fick förfrågan, och det var en rolig erfarenhet i höstas när vi spelade in.

På spåret brukar ha ungefär två miljoner tittare. Är det nu du blir folkkär?

– Vi får väl se, säger Bror Gunnar och skrattar. Jag har aldrig direkt siktat på den där folkkära grejen och jag tror inte att det kommer att bli så nu heller. Men det är klart att fler kommer att få upp öronen för min musik på ett helt annat sätt och det är väldigt tacksamt. Det är svårt att nå folk med det man gör så det är en otroligt bra skjuts att vara med i ett program som så många tittar på.

Flitigt turnerande

Under våren, sommaren och hösten har det varit ett flitigt turnerande, framför allt i Sverige, Danmark och Finland. Nu har tempot med spelningar lugnat ner sig för Bror Gunnar, och han lägger istället det sista arbetet på den kommande skivan ”They found my body in a bag” som släpps i februari.

– Det är en skiva som till stor del hämtar inspiration från brott som har skett i Sverige, det är en slags true crime-musik kan man säga. Det har alltid varit väldigt intressant med brottshistoria, så det var naturligt för mig att skivan skulle handla om det. Det är främst brott med koppling till Sverige och ett spann från 1600-talet fram till i år.

Trots att mycket av musiken bygger på händelser med koppling till Sverige, fortsätter Bror Gunnar att sjunga på engelska på den nya skivan, som bitvis kommer att låta annorlunda än hans tidigare musik, berättar han.

– Musiken är delvis kvar i samma grej som innan men den har också en ny riktning på samma gång. Delar av den drar åt lite grungigare och rockigare musik, vissa låtar har en Zeppelin- eller Jack White-touch kan man säga. Andra låtar är mer i samma anda som tidigare, ganska bluesiga och ruffiga.

Releaseturné

För den som är nyfiken på Bror Gunnar Janssons nya skiva finns chansen att höra honom live i Göteborg den 23 februari då det blir releasefest på Nefertiti. I samband med skivsläppet han sig ut på releaseturné och kommer utöver Göteborg bland annat att spela i Stockholm och Malmö.

Live har Bror Gunnar spelat mycket själv, medan han på skiva har varvat sololåtar med bandsättningar. Och även på den nya skivan är det en blandning av bandsättning och enmansorkester. På de svenska spelningarna på releaseturnén kommer Bror Gunnar dock att ha med sig en liten bandsättning, något han ser fram emot.

– Jag har spelat så mycket själv så det ska bli gött att spela lite på bandsättning. Det finns något väldigt fint och kul med att stå själv på scen, det blir ofta en väldigt bra kontakt med publiken. Men det krävs också väldigt mycket energi.