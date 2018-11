En raffinerad stöld

Debatt

​Sedan mer än 40 år har vi slöjdare i Skallsjö Nääs hemslöjdsförening visat upp våra under året tillverkade alster i Tollered under hantverksdagarna den andra helgen i november.

Här har under årens lopp många julklappar av gott och udda hantverk bytt ägare, här har människor träffats och fått sig en god fika tillsammans.

Själv har jag stått nere i scoutlokalen i mer än 40 år och under tid träffat många trevliga människor. Många som velat veta vilket trä jag använder, vilka verktyg och mina behandlingsmetoder. Kanhända att jag inspirerat en del. Det är i alla fall för mig en social helg och jag ser fram mot den varje år.

Under alla år som jag visat mina alster har jag inte blivit bestulen eller lurad av någon kund men i lördags fick jag kännas vid att bli ”fintad”.

En man hade blivit ”förtjust” i en liten abborre för 150 kronor och kom fram till mig och betalade. Han var något stressad – hann inte vänta på att få den inslagen, utan tryckte en gammal 100-lapp överlappad med en ny 50-lapp. Jag la dem i slantskrinet utan att vika upp dem, och inte förrän redovisningen blev missen uppdagad.

Om den här mannen läser detta, tycker jag att han skall veta att hantverk av alla slag fodrar både möda och tid, något som vi slöjdare inte kan leva på. Det är vår hobby och vi är stolta över att andra människor vill förvärva våra alster. Kanske mannen njuter av att ha lurat en gammal fisksnidare, vad vet jag? Du hade kunnat få den gratis om du frågat, det hade både du och jag mått bra av.

Ett råd till den gamle skojaren – hittar du än en gång en sedel i madrasen så skicka den till Riksbanken i Stockholm så får du en slant för den och ditt samvete blir rent. Vänligen

Bengt Johanson

Träsnidare