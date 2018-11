Minska inte anslagen till vård av våra äldre

Debatt

Kontaktade ett äldreboende för att erbjuda tre goda musiker att utan kostnad för verksamheten spela för de boende vid ett tillfälle under våren 2019.

Tidigare har vi varit på Hedegårdens äldreboende och erfarenheterna från detta evenemang är mycket positiva.

Vid samtal framkom att tjänsten för aktiviteter 2019 skall dras ner i tid och att verksamhetens omfattning av aktiviteter i nuläget var osäker.

Man blir förvånad över hur Lerums kommun planerar åtgärder för att minska driftkostnader och varför just våra äldre ska ges mindre omtanke och mista en stunds avkoppling.

Det finns andra verksamheter som tillför mindre värde för kommunen som bör minska sin verksamhet så att åldringsvården inte återigen skall drabbas av minskade anslag.

I de verksamhetsområden som gräver i gator, samlar löv, el- och ledningsarbeten eller liknande och som oftast disponerar stora lastbilar som kör omkring med lite last och står oftast still och då med inaktiv chaufför. Här finns möjlighet till en stor effektivisering och att spara skattekronor via minskad personal och mindre hyrtid av stora lastbilar som kostar ca 1 000kr/tim. Varför måste det alltid vara två eller fler kommunanställd personal då det rätt ofta bara behövs en kommunanställd tillsammans med en arbetande chaufför!

Orsaken till att Lerums kommun inte har fokus på effektiv verksamhet har sin grund i att ledning och styrning inte är ett prioriterat område och att ledarna har abdikerat. Denna miljö har skapats av den operativa yttersta ledningsfunktionen i kommunen!

Bästa Lerums kommun, tänk om och minska inte på anslag till verksamheter som bedriver vård av våra äldre!

Bernt