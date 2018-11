Vald till ordförande i Sahlgrenskas styrelse

LERUM

I går valdes Henrik Ripa till ordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse av en enig regionfullmäktige i Västra Götalands län.

– Den största utmaningen jag någonsin antagit, säger han.

Henrik Ripa hyllar den verksamhet som nu blir hans arbetsplats på 60 procent och säger att den är fantastiskt bra med duktiga och engagerade medarbetare, men…

– Visst finns det mycket att ta tag i, bland annat kösituationen och vårdtiderna på akuten.

– Jag har goda förhoppningar på bra lösningar och alla i styrelsen har för ögonen vad som är bäst för Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Henrik Ripa har mycket att sätta sig in i, i en organisation med 17 000 anställda och 17 miljarder kronor i omsättning.

Sjukhusets styrelse svarar för drift, förvaltning och utveckling av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den ska bedriva verksamheten effektivt och ändamålsenligt samt utveckla verksamheten i enlighet med regionfullmäktiges beslut. Styrelsen ansvarar för att vården bedrivs med professionell kompetens.

Ripa har ju en lång politisk erfarenhet och suttit som kommunstyrelsens ordförande i Lerum i många år. Han har också jobbat mycket med sjukvård- och hälsofrågor. Under sina tre år i riksdagen var det just de här frågorna han ansvarade för.

Henrik Ripa valdes för en månad sedan in som regionrådsersättare i regionstyrelsen, som har sitt säte i Vänersborg.

– Det känns bra inför de här två jobben som är både spännande och utmanande.

– Jag älskar politiken och tycker det är roligt att vara i hetluften och att kunna påverka.