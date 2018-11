Vill beröra med sina elektriska toner

Sjövik

Musiken ger Niklas Karlsson lugn och glädje. Under bara några år har han hunnit skriva en stor mängd låtar och uppträda flera gånger – största grejen hittills var när han var förband till kultbandet Orchestral manoeuvres in the dark, OMD.



Intill familjens Karlsson-Johanssons villa i Sjövik finns en i första anblick oansenlig bod – men om man öppnar dörren är det en liten synthimmel. Också bokstavligen.

– När man ser en annons om en synth som bortskänkes, och att den ska slängas om ingen vill ha den, så kan man ju bara inte låta bli, säger Niklas Karlsson om varför han har så många olika syntar och elorglar i den lilla boden.

Är du toknördig?

– Nja, relativt nördig kan man väl säga. Jag kan en hel del om syntar.

Intresserad

Musiken har haft en viktig roll i Niklas liv sedan unga år. På 80-talet var han med i ett syntband och därefter spelade han med band i olika genrer, som rock, punk och country. Sedan 90-talet har det dock endast varit elektronisk musik, även om musicerandet har skett från och till.

– Jag växte upp i Katrineholm och min kompis Lars och jag brukade skruva fram ljud och leka med rytmer, men vi brydde oss inte om att spela in några låtar, säger han och fortsätter:

– Under en period spelade jag inte, men jag kunde längta tillbaka till den där perioden.

För att hitta tillbaka gjorde Niklas om friggeboden till musikrum och började på nytt skruva fram toner.

– Efter en stressig dag på jobbet kan det kännas oerhört skönt att sätta sig och spela. Väldigt bra terapi och stresshantering, slår han fast.

Artistnamn

Det resulterade ganska snart i flera låtar, som han spelade in under artistnamnet Niels Gordon, en referens till bandet Human League och Gordons gin. Han var med på en samlingsskiva 2016 och släppte sedan i december 2017 elektroniskt sitt första album under benämningen Central European Tyme.

– Det blev rätt väl mottaget, fick fina vitsord från recensenter i England och Canada. Men det är för få som har lyssnat, slår han fast.

Låtarna är instrumentala, och har oftast inte någon låttitel som beskriver vad de handlar om. Kompositören förklarar att även om han har en tanke när han skriver dem så kan de få betyda vad som helst. Han vill inte berätta vad lyssnaren ska känna, men vill förmedla en känsla, och hoppas kunna beröra.

Sedan den första skivan har han hunnit skriva en Förhoppningen är att han inom en snar framtid ska släppa en vinylskiva.

Spelningar

Trots att det inte var särskilt länge sedan första låtarna släpptes har han gjort några spelningar, på bland annat Palladium i Alingsås och Scalateatern i Stockholm. Och så var han förband till Orchestral manoeuvres in the dark, OMD.

– Det var Lerumsbon Sebastian Hess som hörde av sig och frågade om jag ville vara förband till OMD på Pustervik, en spelning som jag redan hade biljett till, säger Niklas med ett leende.

Det var ett annat band som skulle ha varit förband men de hade fått förhinder så Niklas fick frågan ett dygn innan han skulle gå upp på scen. Han frågade sin kollega och sin sambo om det var okej att han ägnade det närmaste dygnet åt att repetera och förbereda sig, och båda sa ja.

– Spelningen var inför ett fullsatt Pustervik, det var 900 personer i publiken. Det var oerhört omtumlande och häftigt.