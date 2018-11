Vinnarbilden väcker starka minnen

Foto: Per Ekdahl

Vinnarbilden från SM i fotografi. Foto: Per Ekdahl

Per Ekdahl. Foto: Daniel Elfvelin

Lerum

PER EKDAHL

Ålder: 32 år.

Yrke: Key account manager och deltidsbrandman i Lerum.

Bor: Lägenhet i Norra Hallsås.

Familj: Sambon Camilla och dottern Meia.

Intresse: Friluftsliv, löpning, gymträning, umgås med familj och vänner.

Aktuell: Nybliven vinnare i SM i fotografi.

Ett långt och krävande arbetspass med att släcka elden i Ljusdals skogar var precis slut. Per Ekdahl hade vandrat tillbaka till brandbilen genom ett ödelagt landskap när han bestämde sig för att ta ett foto. Han kunde aldrig ana att bilden skulle bli en viral succé och resultera i ett SM-guld.



En dyster händelse, extrem hetta och svettig på gränsen till olidlig kamp. Men också en god sammanhållning och uthållighet hos både brandmän och lokalbefolkning. Så minns deltidsbrandmannen Per Ekdahl sommarens bekämpning av de omfattande skogsbränderna.

Det var inte svårt att förutse att de fyra dygnen i Dalarna och Ljusdal skulle bli en oförglömlig erfarenhet, men att insatsen även skulle resultera i ett SM-guld i fotografi kom som en fullständig överraskning.

Det inramade fotot drar omedelbart blicken till sig när man kommer hem till Per, som i våras flyttade in i den helt nybyggda lägenheten i Norra Hallsås tillsammans med sambon Camilla och dottern Meia, 18 månader. Fotot är placerat på en väl synlig plats på ett köksskåp, mitt emellan ett apelsinträd och en lampa med en fot föreställande en bulldog.

– Det väcker minnen, känslor vad vi gick igenom. Det var en tragisk händelse men det fanns också en kämpaglöd, det var det fina, säger Per.

Han börjar berätta den dramatiska historien samtidigt som han dukar fram nybakad kladdkaka och frukt till den oblyga Meia, som gärna blandar sig i samtalet. Det var när familjen kom hem från en campingsemester i Bohuslän som alla brandmän fick en förfrågan om att vara med och bekämpa skogsbränderna i Mellansverige.

– Jag kommer från Hudiksvall och ville hem och hjälpa till, säger Per.

Tuff uppgift

Han började jobba som deltidsbrandman så sent som i april, men hade tur i oturen hunnit ”träna” i skarpt läge i samband med en mindre skogsbrand i Lerum tidigare under sommaren. Per blev del av ett femmannateam som först åkte till Dalarna innan de en dag senare skickades vidare till Ljusdal, där gruppen sattes på hårt prov.

– Vi jobbade som en snabbinsatsstyrka och hamnade i hetluften hela tiden och fick åka runt och hjälpa till att släcka brandhärdar. Utan att själv ha varit i en krigszon var nog det här så nära man kan komma, säger Per.

Han understryker dock att brandmännens säkerhet alltid är i första rummet.

– Det var någon gång som den starka vinden låg på åt fel håll samtidigt som det brann på båda sidor om oss och då blev det mer puls. Tack och lov hade vi det kraftfulla kavalleriet, flygplan och helikoptrar, luftens hjältar som kunde hjälpa oss.

Varje brandman hade sin specifika roll och i Pers fall handlade det om att stå med den stora slangen och spruta ut liter efter liter med vatten. Varje team arbetade minst tolv timmar utan paus. Per var väl förberedd genom träningen på stationen hemma i Stenkullen, många timmar på gymmet och löprundor kring Häcksjön. Men kampen mot en protesterande kropp var lika hård som kampen mot elden.

– Vi var hungriga, trötta, det är de basala behoven som slår in, Maslows behovstrappa. Samtidigt är det mycket adrenalin och alla som är med vill göra sitt bästa. Du är där för att göra en uppgift, lös den. Det är så man tänker.

Och det stora stödet från orternas invånare sporrade ännu mer. Många kom med mat och bönderna fyllde gödselbilarna med vatten som tankades över till räddningstjänstens fordon.

– Guldstjärna till allihop, säger Per.

Himmel i brand

Det var efter ett av de långa passen i Ljusdal som Per fick ett infall att ta en bild. Han vände sig om från det håll han kommit och såg den dramatiska scenen – röken, den eldhärjade skogen som i solnedgången såg ut att ha satt hela himlen i brand, och en hemvärnsman på väg mot infernot. Per plockade fram sin mobiltelefon från fickan och knäppte ett foto.

– Sen blev det som det blev. Jag tyckte att det blev en bra bild och lade ut den i facebookflödet, men tänkte inte så mycket mer på det.

Det dröjde dock inte länge innan det blev stor uppståndelse kring bilden. Den delades tusentals gånger på Facebook, spreds vidare genom fler sociala medier och uppmärksammades av lokala fotografer. I en kommentar på Facebook skrev en tjej till Per att han borde skicka in bilden som ett bidrag till SM i fotografi. Han hade aldrig ens hört talas om tävlingen, men lyssnade på uppmaningen.

Den spontant tagna bilden blev nu inte bara en stor snackis på nätet utan även prisbelönt. I konkurrens med foton från en mängd professionella fotografer imponerade Pers bidrag stort på den internationella juryn, som med stor poängmarginal gav honom segern i kategorin reportage.

– Det var lite chockartat, jätteroligt, men jag kunde inte vara med på galan och väntar fortfarande på att de ska skicka hem priset.

Efter SM fick Per också ett mail från förbundskaptenen i svenska landslaget i foto och nu ska han med sin bild även vara med och tävla i World Photographic Cup, inofficiella VM.

Mycket tur

På frågan om hur mycket tid han lägger på att fota ger Per ett ganska oväntat svar, ironiskt nog är det inget stort intresse. Han brukar ta lite bilder för skoj skull på semestrar och när han är ute i naturen, men han äger inte ens någon kamera utan tar bara bilder med mobilen.

– Min sambo har en fin systemkamera och hennes pappa är med i Lerums fotoklubb så jag har fått lite tips på vad som är bra att tänka på. Men det var mycket tur, hävdar han.

Vinsten ger blodad tand att fota mer, samtidigt som han inser att tiden är begränsad. När han nu har kommit fram till slutet av historien har Meia slocknat på soffan, annars är uppmärksamheten riktad mot henne hela dagarna.

Betydelsefull gubbgrej

Vardagen som föräldraledig är rolig men intensiv och utrymmet för fritidsaktiviteter kommer heller inte att öka när det är dags för förskolan efter nyår. Då återvänder Per till sitt jobb som försäljare på ett medicintekniskt företag, en heltidstjänst som han kombinerar med deltidstjänsten på Lerums brandstation.

– Är det någon gång i livet när man ska göra det här så är det nu när man känner att orken och kraften finns, då ska man passa på att göra det som är roligt.

Det var just genom sitt ordinarie arbete, där han bland annat säljer utrustning till räddningstjänsten, som han fick idén om att utbilda sig till deltidsbrandman.

– Framför allt känns det bra att få vara med och bidra med något till samhället och kommunen och sen finns det en otrolig laganda. Jag brukar säga till Camilla att det här är min gubbgrej, det är lite som en hobby samtidigt som man gör någonting gott.

PER EKDAHL

Ålder: 32 år.

Yrke: Key account manager och deltidsbrandman i Lerum.

Bor: Lägenhet i Norra Hallsås.

Familj: Sambon Camilla och dottern Meia.

Intresse: Friluftsliv, löpning, gymträning, umgås med familj och vänner.

Aktuell: Nybliven vinnare i SM i fotografi.