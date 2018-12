Debatt

Jag funderar på hur det skulle blivit om jag eller mina fyra döttrar varit tvungna att stanna hemma från skolan en vecka i månaden. Hade vi då kunnat konkurrera med männen om arbeten? Förmodligen inte!

I Kenya och andra fattiga länder i Afrika och Asien är detta en realitet. Flickorna kan inte gå i skolan den vecka de har mens.

Före detta redaktionschefen på Lerums Tidning Christina Lundin, som avled av cancer 2016, arbetade som volontär i Kenya och kom i kontakt med projektet Ruby Cup. Projektet går ut på att flickorna får en menskopp, ett kokkärl och steriliseringstabletter samt undervisning om hur kvinnors kroppar och puberteten fungerar. Menskopparna gör att flickorna kan gå i skolan under mensveckan. Christina tog med sig projektet hem, och det administreras idag av Lerum Aspen Rotary Klubb.

Kvinnorna i Kenya syr fina mönstrade tygkassar, som säljs för 150 kronor styck. Inkomsterna av detta samt insamlade medel går till projektet och används för att inhandla menskopparna med tillbehör.

I maj 2016 (sista veckan Christina levde) skänkte Lerums Bridgeklubb alla bruttointäkter för fikaförsäljningen till Ruby Cup. Medlemmarna uppmanades också att lägga extra pengar, och vi kunde skicka flera tusen kronor till Rotary och projektet.

Nu har Lerums Bridgeklubb under veckan som gått gjort en liknande satsning, och klubben kommer att skicka över 5 500 kronor till Rotary och Ruby Cup-projektet. Dessutom såldes det tio tygkassar under veckan, vilket inbringat ytterligare 1 500 kronor.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

Britt-Marie Wahlgren