Demokratin fungerar bra i kommunen

Debatt

Svar till ”Varför fungerar inte demokratin i Lerums kommun?”, LT 12/12.

I förra veckans Lerums Tidning (12/12) skrev ledande företrädare för Sverigedemokraterna en insändare med rubriken ”Varför fungerar inte demokratin i Lerums kommun?”. I insändaren gör Sverigedemokraterna ett försök att göra gällande att Alliansens och de Rödgrönas partier inte respekterar valresultatet och att vi fördelat kommunens politiska uppdrag mellan våra två olika block. Insändaren gjorde oss uppriktigt sagt förvånade.

Varför blev vi förvånade av insändaren? Jo, av tre skäl.

1. Tre veckor innan Sverige­demokraterna skrev sin insändare hade nämligen SD skrivit under en helt frivillig överenskommelse med övriga sju partier i Lerums kommun om hur fördelningen av politiska uppdrag skulle se ut. Delar av överenskommelsen ser ni i vår insändare.

2. Utifrån överenskommelsen har Sverigedemokraterna, som samlar 7 av 51 mandat i Lerums kommunfullmäktige, fått en god fördelning i kommunens olika styrelser, nämnder och beredningar.

3. Lerums kommun har en god tradition av att bjuda in samtliga partier i Lerums kommunfullmäktige till samtal i viktiga strategiska frågor. Under Sverigedemokraternas tid som folkvalt parti i Lerums kommun har de varit inbjudna, och för det mesta har de deltagit vid dessa tillfällen, oavsett politisk majoritet. Detta lovade vi också Sverigedemokraterna att vi skulle fortsätta med.

Vi konstaterar att Sverige­demokraterna antingen glömt av att de signerat en helt frivillig överenskommelse tillsammans med övriga partier i Lerums kommun, eller att de helt enkelt genom en osann beskrivning försöker få på sig en offerkofta för att vinna sympatier. Det tycker vi är direkt oärligt mot Lerums kommuns invånare. Demokratin mår bra i Lerums kommun, men demokratins fortsatta välmående förutsätter att alla partier är ärliga och transparenta gentemot sina kommuninvånare. Därför borde ni redovisat att ni skrivit på en helt frivillig överenskommelse med samtliga partier i Lerums kommunfullmäktige om hur vi ska fördela de politiska uppdragen.

Till våra kommuninvånare: Genom denna insändare hoppas vi kunna bringa klarhet i vad som faktiskt hänt och att vi också fortsatt kommer behandla samtliga partier i Lerums kommun med respekt. Det menar vi att ni förtjänar.

Läs gärna hela överenskommelsen på https://bit.ly/2QZ82Ml

Alexander Abenius (M)

Renée Norgren Jeryd (S)

Eva Andersson (C)

Lill Jansson (L)

Anette Holgersson (V)

Gunilla Lindell (KD)

Katarina Kuzmanovic (MP)