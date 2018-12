Dörrar öppnas för Whippoorwill

TOLLERED

Susanne Hellström, i countryvärlden kallad Whippoorwill, har gjort en fantastisk resa i sin musikvärld.

Det ena mötet har lett till det andra och nu har hon släppt sin debut-EP med sex egenskrivna sånger, producerade av countrylegenden Rich Eckhardt i Nashville.

– Det startade med att jag av en slump började lyssna på Alan Jackson och blev helt såld på countrymusik. Jag blev jätteintresserad av hela den livsstilen och lånade böcker om musikhistorien.

– Jag blev helt enkelt sugen på att börja spela själv.

Susanne var i 25-årsåldern och hade egentligen inte spelat gitarr tidigare, men började nu ta lektioner, även i banjo. Hon insåg att det krävdes mycket tid, men gick helhjärtat in för sitt nya intresse. Hon berättar att hon under många år spelade mest för sig själv men började även skriva egen musik.

– Jag upptäckte ganska snabbt att jag hade lätt att få låtidéer. Det kan vara när jag kör bil eller är ute med hunden i skogen och då spelar jag in dem direkt på mobilen. Jag har skaffat mig en telefon som har det absolut största minnet, så mina låtar får plats.För i skogen är hon mycket, Susanne. En något udda egenskap är att hon inte kan låta bli att sjunga. Inte bara hemma, utan även ute på sina promenader.

– Det är inte så att jag nynnar utan jag sjunger verkligen högt. Det är så befriande.

Sedan Susanne började skriva egen countrymusik har hon drömt om att få åka till USA och countryns huvudstad Nashville. För fyra år sedan var det dags att uppfylla den drömmen. Hon fick inte med sig någon vän, utan bestämde sig för att åka själv.

– Det har jag aldrig tidigare gjort, men det visade sig vara ett lyckat beslut. Det gjorde mig öppen för nya kontakter och jag fick ett varmt välkomnande överallt.

– Den ena mötet ledde till det andra och det verkade som det var en sed att hjälpa de som var nya i staden. Många av dem hade själva nyss varit nya.

Susanne stannade i området runt Nashville under en månads tid. Hon träffade mycket människor och knöt musikkontakter.

– Många tyckte det var coolt att jag reste ensam och det blev en annan resa än jag tänkt mig. Bland annat spelade jag mina egna sånger på legendariska Bluebird Café, där många blivit upptäckta.

– Det var också där jag kände att jag fick en egen identitet som countrysångare och den här månaden var en väldigt avgörande tid för mig och musiken.

Hur kom du på artistnamnet Whippoorwill?

– Många låttexter handlar om whippoorwill, som är en fågel som finns i sydstaterna och som har en speciell sång. Mytomspunna sägner hävdar att fågeln känner kontakt med andevärlden.

– Jag fastnade för namnet och konstig nog var det ingen som tagit det tidigare.

Sommaren efter månaden i Nashville kunde Susanne inte hålla sig borta från countryns huvudstad. Vid första besöket hade hon träffat några spanska musiker, som hon hållit kontakt med under året. Nu skulle de ut på en treveckors turné, med start i Nashville vidare mot Texas för att avsluta i Las Vegas, och undrade om Whippoorwill ville följa med.

– Jag tvekade aldrig och det blev en fantastisk upplevelse. De spelade sin musik och jag sjöng stämsång.

Året därpå, också i Nashville, träffade hon sin blivande producent Rich Eckhardt, genom en gemensam bekant. Det var Thorsten Jakobsson en gammal vän från Floda, som tog med Susanne på middag med Rich. Det mötet ledde till samarbete året därpå och i slutet av förra året spelades hennes skiva in i en studio i Nashville med duktiga amerikanska musiker och riktiga countrysound.

– Tur att jag gick på den där middagen med Thorsten.

Susanne Hellström föddes i Mariestad för 37 år sedan. Efter gymnasiet ville hon åka utomlands och tog jobb utanför London där hon under ett år jobbade med hundar. Tillbaka i Sverige flyttade hon till Göteborg, där hon utbildade sig till socionom.

– Jag har alltid varit självständig och har väldigt starka idéer och valet av yrke var inte så svårt då jag alltid stått på de svagas sida. Genom jobbet har jag också mött människor med starka livsöden.

– Countrymusiken handlar mycket om känslor och den berör mig djupt.

Whippoorwills första singel släpptes den 25 maj och någon månad senare stod det klart att hon skulle medverka i Törebodafestivalen, där många folkkära artister gärna vill uppträda. Hon blev den enda countrysångerskan som äntrade scenen.

– Det är oerhört kul att spela live och här fick jag framföra mina nya låtar från skivan som släpptes i november. Jag har nått en milstolpe med att ge ut den, så ett mål är uppfyllt.

– Det känns som det här bara är början och jag fortsätter att skriva musik. I Nashville skriver man tillsammans med andra och det vore kul att starta upp något liknande i Sverige.

Under sju år bodde Susanne i Göteborg, men hamnade därefter i Jonsered. Valet gjordes då hon kände närheten till Göteborg, men också till naturen, som hon älskar.

– I somras hittade vi vårat drömhus i Tollered och flyttade dit. Jag gillar orten med all kultur. Det är en bra plats att bo på.

– Jag uppskattar det lilla i livet, inte det materiella. För att vara lyckligt är det viktigt hur man mår i själen.

Ann-Charlotte Edgar