Faktureringshysteri

Debatt

En gång i tiden fick Lerumsborna en faktura i kvartalet för elnätsavgifter och för förbrukning av vatten och el. Alltså fyra fakturor per år.

Så småningom ändrades debiteringen till en faktura varannan månad, alltså sex fakturor per år. Leveransen och debiteringar av el ändrades till att ske från separat företag (riksdagsbeslut). Kvar för kommunen/Lerum Energi AB att belasta medborgarna med blev vatten och elnätet.

För några år sedan införde man debitering månadsvis, alltså tolv fakturor per år. Nu har man gått över till att separera faktureringen av vatten och elnät. Vi får alltså två fakturor i månaden, det vill säga 24 stycken per år. Var ska detta sluta?

Jag vill gärna veta vem/vilka personer som har beslutat om denna horribla försämring av service till medborgarna och uppmanar ansvariga personer att besinna sig. En faktura i kvartalet för vatten och elnät vore rimligt.

ELVA-SKRÄMD