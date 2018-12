Flera framgångar för Gråbofilm

Gråbo

Gråbofilmen Skoldiscot fortsätter att skörda framgångar. På Novemberfestivalen vann filmen publikens pris, tog hem andrapris i tungvikt och valdes ut för visning av Buff filmfestival.



Nyligen gick årets Novemberfestival, SM i kortfilm, av stapeln i Trollhättan. Christian Zetterbergs film Skoldiscot, som spelades in i Hjällsnäshallen i Gråbo, hade kvalificerat sig till tävlingen. Och det gick bra. Filmen, som handlar om en ung killes kärleksintresse för en annan ung kille, vann andrapris i Tungvikt. Motiveringen löd: ”Detta är feel good i sitt esse. Med ett konsekvent hantverk, välspelad och fyndig. Ett bevis på att korta filmer om unga människor kan rymma stora känslor. Gött romantisk och så fin.”

Publikens pris

Skoldiscot tog också hem publikens pris och valdes ut till Buff Filmfestival för visning under 2019 års festival. Festivalen motiverade så här: ”En välgjord film på ett universellt tema som med stor igenkänning skildrar hur svårt det kan vara att våga visa vem en tycker om. En film om vänskap, kärlek och om att våga ta det viktiga steget. En film som alla borde få se och bli peppade av.”

Hur känns det?

– Överväldigande, jag kan inte riktigt tro att det är sant. Och det var oväntat, svarar Christian Zetterberg.

På riktigt?

– Ja, faktiskt. Det kändes som att jag visste hur det skulle gå, jag hade andra filmer som jag var rätt säker på skulle vinna.

Vilken utnämning var roligast?

– Både andrapriset i tungvikt och publiken pris är jätteroliga att få men det roligaste var nog ändå Buffs pris. Det känns väldigt ärofullt, och det innebär att filmen kommer att visas för barn och unga på Buff filmfestival i Malmö, och det är den publiken jag vill ska se filmen.

Kanske New York

Just håller filmaren tummarna för att Skoldiscot ska väljas ut för att visas på filmfestival i New York, han väntar besked runt jul. Han förhandlar också vidare med en agentur i Tyskland, som tidigare sagt att de vill distribuera Skoldiscot som förfilm på biograf och till olika streaming/video on demand tjänster i Europa men som nu har utvecklat avtalet till att gälla hela världen. Christian Zetterberg vet inte riktigt vad det kommer att innebära för honom, men han kommer få 65 procent av allt intjänat på deras distribution.

– Det ska bli kul att se vad som händer, säger han.

I övrigt är han i startgroparna för sin första långfilm och har även andra kortfilmsprojekt på gång.