Julgåvan får pengar via intern FBC-match

Innebandy

Idrott handlar ofta om att vinna och förlora och visserligen står det prestige på spel när två lag från FBC Lerum drabbar samman två dagar före julafton, men resultatet i den här matchen är inte så viktigt. Syftet är att samla in pengar till behövande familjer i Lerum.

Välgörenhetsmatchen spelas mellan damernas A-lag och damakademin, en konstellation som består av yngre spelare i damernas division 3-lag samt F03-laget. Den interna uppgörelsen arrangeras för att samla in pengar till Julgåvan i Lerum, en förening som hjälper utsatta kommuninvånare med matpengar och julklappar.

– Jag tycker att Julgåvan har ett väldigt bra syfte, det hjälper inte bara enskilda barn utan hela familjer som har det knapert över jul och nyår, säger Daniel Lundgren, initiativtagare i FBC Lerum.

Matchen spelas i Rydsbergshallen den 22 december.

– Det är det enda datumet som funkar då det inte är några lag som spelar matcher eller tränar i hallen. Egentligen hade vi velat ha den lite tidigare men jag tänker att folk kanske har hunnit bli klara med julpyntandet och kan ta det lite lugnt och titta på innebandy, säger Daniel Lundgren.

Pengarna samlas in via en entréavgift på minst 20 kronor, men besökarna kan betala valfri summa i inträde. Dessutom finns ett lotteri och klubbens F08:or kommer att bidra med överraskningsmoment under eftermiddagen. Bortsett från försäljningen i caféet går pengarna uteslutande till Julgåvan.

Förutom att FBC bidrar till att hjälpa utsatta familjer i kommunen ser Daniel Lundgren även arrangemanget som ett sätt att lyfta fram daminnebandyn.

– Jag kommer själv från herrsidan men tycker att det har varit lite dålig fokus på daminnebandyn och med det här slår vi två flugor i en smäll.