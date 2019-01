Komikerkvällar med tunga artistnamn

Floda

Wilhelm Johansson och Oscar D’souza tyckte att det var dags för att bjuda kommunborna på något riktigt kul, så de bestämde sig för att starta en komediklubb.

– På Garveriet, säger Wilhelm med emfas på Garv.



Han skrattar och konstaterar:

– Ett pappaskämt som är så dåligt att det blir bra.

Wilhelm och Oscar driver Stationsteatern, som satte upp barnteatern Loranga, Masarin och Dartanjang i somras. Nu har de bestämt sig för att satsa på en vuxnare publik och arrangera ståuppklubb.

Varför?

– För att det är kul. Och för att det är komedi och komedi är motsatsen till tragedi, svarar Oscar.

– Vi är vana vid de lite mer finkulturella uppsättningarna så det är roligt att få göra något med lite mer avslappnad stämning. Jag älskar dessutom stand up och är stammis på klubbarna i Göteborg, tillägger Wilhelm.

Det blir klubb en gång i månaden med start den första februari. Första kvällen uppträder Carl Stanley, från bland annat Parlamentet, Ina Lundström, journalist och komiker, samt Marcus Thapper, som driver flera ståuppklubbar i Göteborg och Stockholm och har varit med i Släng dig i brunnen. Andra kvällen blir det Marcus Berggren, Ludde Samuelsson och Tina Bergérus.

Hur har ni lyckats få hit så tunga namn?

– I och med att vi brukar gå på stand up har vi byggt upp ett kontaktnät, Carl Stanley lärde jag till exempel känna innan han blev känd och var trollkarl, svarar Wilhelm.

Vem av dem som är bokade hittills ser ni mest fram emot att se på Garveriets scen?

– Ina Lundström, hon är fantastiskt rolig, svarar Oscar.

– Alla, men speciellt Ina. hon har också ett återkommande tema mat som passar väldigt bra här eftersom det är en matdestination.

De själva aspirerar inte på en komikerplats på scen.

Varför inte?

– Jag har försökt med stand up och det är det värsta och bästa jag har gjort. Som skådespelare går man in i en roll, som komiker är man sig själv. Jag beundrar dem som vågar men just nu är det inte för mig, svarar Wilhelm.

– Inte för mig heller. Jag var uppe på scen och drog några skämt när jag gick på högstadiet men där kände jag de flesta i publiken och var helt trygg. Det är väldigt mycket mer utlämnande att spela inför en publik man inte känner, tillägger Oscar.

Arrangörer

Än så länge nöjer de sig med att hålla i arrangemangen.

– Men målet är att vi så småningom ska vara konferencierer. Det är en väldigt viktig och tung roll, säger Oscar.

Inledningsvis är det Hampus Algotsson och Marcus Bengtsson från Ståuppklubben i Göteborg som är konferencierer.

Under de första kvällarna ska de känna på formatet, det kan vara så att de i framtiden har en möjlighet för allmänheten att prova eller en klubb där det inte annonseras vilka som ska uppträda.

– Så gör man på Pandora i Göteborg och det har funkat väldigt bra. Komikerna känner inte lika stor press och är bekväma med att testa nytt material när ingen vet att de ska uppträda. Det har också varit väldigt uppskattat hos publiken, förklarar Wilhelm.

Stämning

Även om det inte är säkert vilken form ståuppklubben i Floda ska ha i framtiden är det säkert att det blir fler än de första två inbokade arrangemangen. Det har gått bra med biljettförsäljningen, första kvällen är snart slutsåld, men det finns ett fåtal biljetter kvar.

Varför ska Lerumborna komma?

– För att de behöver lätta upp stämningen lite. Det finns inte så mycket underhållning i Lerum och det vore jätteroligt om stand up-klubben kunde bli ett stående arrangemang. Det här ska bli så fruktansvärt bra, säger Wilhelm.