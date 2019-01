Leo spelar Sunes kompis i nya filmen

Sjövik

Under några veckor förra hösten spelade Leo Artborg in sin roll i den nya filmen Sune vs Sune.

Han minns veckorna som väldigt roliga, eftersom han tycker om att stå framför kameran.



– Jag tycker om att filmas och det är kul att vara någon annan och att lära känna sin egen roll. Det är som att gå in i en annan värld.

Leo har alltid gillat att skådespela och redan som fyra-åring gick han med i Barnfilmskolan. När han gick i fjärde klass på Östad ­skola blev han uttagen att ta emot Gullspiran innan själva Guldbaggegalan.

– Det var jättekul och en stor dröm att få se alla kändisar, som jag sprang på hela tiden, sa han i en intervju för två år sedan.

Men idag är det Leo själv som är lite till kändis i Sune-filmen som nyligen hade premiär. Förövrigt hans debutfilm som skådespelare.

”Skumt att se sig själv”

– Det var kul att vara på premiären och träffa alla trevliga människor igen, men först var det lite skumt att se sig själv.

– Inspelningen var ju för ett år sedan så jag kände inte riktigt igen mig själv. Kläderna var annorlunda och även frisyren.

Det var Leos mamma som anmälde honom till provfilmningen, som han själv inte tyckte gick så bra.

– Jag tyckte inte mina repliker gick något vidare, men jag kom med i alla fall. Klart jag blev jätteglad.

Inspelningen där Leo var med skedde i Mölndal och månadsskiftet oktober/november var väldigt kall. Men i filmen om Sune skulle det vara tidig höst, vilket ställde till det en aning.

– Jag hade på mig korta byxor och en t-shirt. Det var väldigt kallt och jag fick svepa in mig i en filt mellan tagningarna.

Leos medverkan skiftar något då han ibland bara syns i bild och ibland har repliker. När han inte skulle agera i en scen kunde väntan bli lång, då det gjordes många omtagningar.

– Shima Niavarani, som medverkade i adventskalendern, spelade lärare i filmen och när hon inte hade repliker att sätta sjöng och dansade hon för oss. Bjöd på fin underhållning.

Leo säger att maten under inspelningen var väldigt god jämfört med skolmaten och sista dagen blev det något extra.

– Det var den 8 november och jag fyllde år. Visst var det tråkigt att det var över, men jag var ändå väldigt stolt.

Vad händer nu?

– Ingenting är planerat, men det är klart att jag vill fortsätta spela in mer film, men just nu måste det vara här i närheten för jag kan inte pendla till Stockholm och så har jag skolan att tänka på.

Sett filmen flera gånger

I dag går Leo i sjuan på Ljungviksskolan. Hans klasskamrater och eleverna på Östad skola vill gärna se Sune vs Sune tillsammans med honom.

– Jag har redan sett den två gånger och fler lär det bli. Jag tycker den här Sunefilmen är bättre än de andra, som jag förstås sett.

Naturligtvis fick Leo betalt för sin insats i filmen, men vill inte säga hur mycket. Han avslöjar dock att han kunde köpa en ny dator till sig själv och en skrivare till sin mamma i julklapp.

– Jag hade gjort rollen även om jag inte fått betalt, konstaterar Leo.

– Jag gör det för att jag tycker det är kul.

Huvudrollspersonerna är helt nya ansikten i sammanhanget. Pappa Rudolf spelas av Fredrik Hallgren, känd från Bonusfamiljen, mamma Karin spelas av Sissela Benn, känd som Filippa Bark och Sune själv spelas av Elis Gerdt.

Sune vs Sune hade premiär den 30 november.