LIS målspruta Årets idrottare 2018

Sport

ALICE SÖNDERGAARD

ÅLDER: 15 år.

BOR: I Lerum.

GÖR: Fotbollsspelare i Lerums IS.

MOTIVERING: I höstas blev Alice Söndergaard uttagen i 15-årslandslaget. Hon har en nyckelroll i Lerums IS F03 och har under 2018 gjord många och avgörande mål när laget tagit guld i futsal-SM, silver i Gothia Cup och vunnit seniorernas division 4. I seriespelet blev hon skyttedrottning med 42 mål på 13 matcher.

ÅRETS IDROTTARE: Två gånger tidigare har Alice Söndergaard fått sportpris av Lerums Tidning då Lerums IS F03 blivit Årets lag. När hon nu för tredje året i rad får en utmärkelse är det för sina individuella prestationer. Efter en säsong med landslagsspel samt många och viktiga mål i klubblaget utses hon till Årets idrottare 2018.

En bok, något extra klädesplagg, kanske något att tugga på om du blir hungrig. Det är nog vad de flesta packar ner i sitt handbagage inför en flygresa.

När Alice packade sin svarta LIS-ryggsäck inför jullovets resa till Teneriffa var det något annat som tog upp nästan all plats – en orange boll. Bollen studsade sedan mellan fötterna oavsett var hon skulle, från hotellrummet och ner för trapporna till poolen, från poolen till restaurangen, och så vidare till nästa ställe.

– Jag ville inte tappa touchen så jag hade med den överallt, förklarar hon.

Enda gången Alice släppte fotbollen ur sikte var på tennisbanan.

– Då stod jag och trixade med tennisbollen.

Det dröjer fram till slutet av vårt samtal innan Alice bjuder på sin reseanekdot, men långt innan dess har den 15-åriga talangen bevisat sin seriösa inställning till fotbollen. Under det gångna året har framgångarna avlöst varandra.

– 2018 har nog varit mitt bästa år, det har hänt så mycket och många personer har varit inblandade i min utveckling och sett vad jag kunnat bli bättre på.

Förutom en gedigen tränarstab i Lerums IS syftar hon på landslagsledningen med Pia Sundhage i spetsen. I höstas blev hon en av tre LIS-spelare tillsammans med Hanna Wijk och Ellinor Falck som togs ut i det nykomponerade 15-årslandslaget. Alice har representerat Sverige i samtliga fyra landskamper i dubbelmötena mot Norge och Finland. I segermatchen mot Norge gjorde hon ett av målen.

– Jag kom in med 20 minuter kvar och kände att ”nu måste jag göra något och ta vara på chansen”. Hanna hade redan gjort ett mål och vi har alltid pratat om att få göra mål i landslaget, det är en dröm vi har haft och nu fick vi uppfylla den tillsammans. Jag kände mig lite tårögd.

Målet kom efter ett inlägg som Alice nickade över målvakten.

Hur ofta gör du nickmål?

– Det är ganska ovanligt faktiskt.

Det vanliga Alice Söndergaard-målet startar från vänsterytterposition där hon driver bollen förbi försvararen, skär in i planen och placerar bollen i målvaktens bortre hörn.

– Jag vill alltid framåt och gillar att utmana. Det är inte så att jag aldrig missar, men för att lyckas måste man också våga misslyckas. Jag ger aldrig upp utan försöker alltid igen.

Djupledslöpningarna och det kraftfulla tillslaget på bollen är det som mest imponerar på Pia Sundhage, vilket hon berättade i en intervju med LT i september.

Enligt Alice själv måste hon dock bli modigare och spela med lika stort självförtroende i landslaget som i klubblaget.

Hur är det att ha en sådan ikon som förbundskapten?

– Hon är väldigt inspirerande och det är lärorikt. Hon säger alltid vad hon tycker och jag får bra tips på saker jag kan utveckla som jag inte hade tänkt på annars. Det jag mest behöver jobba på är försvarsspelet, sen tycker jag att jag har utvecklat mitt försvarsspel från första till sista landslagslägret.

Men det är alltså i anfallsspelet som Alice har sina stora kvaliteter och målskörden under 2018 var så stor att hon inte ens vågar sig på en grov uppskattning av hur många det blivit totalt. Bara i seriespelet gjorde hon 42 mål på 13 matcher, i genomsnitt mer än tre mål per match. En prestation som i december gav henne GP:s pris som 2018 års 031-spelare.

Två av fjolårets viktigaste mål kom i SM-finalen i futsal förra våren. Alice gjorde då 1–0 mot ärkerivalen Hammarby och i förlängningen prickade hon in 3–1 med tre sekunder kvar.

– Det var så skönt, en lättnad, då visste jag att det inte fanns någon chans för dem att vända. Vi har nog aldrig kämpat så mycket som i den matchen, minns Alice.

Några månader senare skulle lagen ställas mot varandra igen, den här gången på Gamla Ullevi. Efter två raka brons tog sig LIS till sin första final i Gothia Cup och på vägen dit spelade Alice återigen en nyckelroll, bland annat genom att göra mål i semifinalen mot spanska CA Osasuna, ett av de bästa lagen hon mött.

Finalen var en mäktig upplevelse men den skulle sluta i tårar. LIS tog ledningen innan Hammarby kvitterade och vann på straffar. När vi träffas nu, ett halvår senare, är det bittra straffdramat fortfarande smärtsamt att tänka tillbaka på. Pappa Joakim Söndergaard, som har skjutsat dottern till LIS klubbhus, pekar ut en yngre version av sig själv på ett lagfoto och missar inte chansen att ge en gliring.

– Fråga henne vilka som är de enda från klubben som har tagit guld? säger han nöjt innan han försvinner ut genom dörren.

Är det där något som han brukar ta upp?

– Jo, det får man ofta höra, morrar Alice.

Vilket år vann de?

– Jag vet inte men det måste vara väldigt längesedan, han är ju 100 år.

Och när hon kommer till målsättningen inför säsongen 2019 är det ingen tvekan om vad som står överst på listan.

– För oss är det Gothia Cup, det skulle inte vara fel med en finalplats till, och guld nu då, inte en andraplats. Det är på tiden att vi vinner.

Hur ser du fortsättningen med landslaget?

– Det är många grejer som händer med landslaget och det vore kul att komma med. Jag siktar på att bli uttagen något under året.

