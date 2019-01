Svar till Annika ­Andersson, LT 19/12

Debatt

Om fakturorna från just Lerums kommun inte kommer att bli så många i framtiden är ointressant. Poängen med min insändare var att påpeka att antalet fakturor till medborgarna för VA och elnät tidigare har varit sex per år. Nu kommer de uppenbarligen att bli sexton per år. Fyra från kommunen (VA) och tolv från Lerum Energi (elnätet). Faktureringshysteri, visst!

Att kommunen nu kommer att samfakturera VA- och renhållningsabonnemangen innebär ingen fördel för alla kommunmedborgare. Många som bor i radhus och bostadsrätter har sedan tidigare renhållningskostnader redan inbakade i månadsavgiften till sin förening.

EL-VA-SKRÄMD