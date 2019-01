Debatt

Svar till ”Märklig tidtabell på busslinje 530” LT 28/12.

Tack för dina synpunkter om linje 530. Utifrån din insändare förstår vi att du har varit i kontakt med oss kring detta tidigare.

Precis som du skriver är anslutningarna mellan tåg och bussar vid Aspen station ofta under fem minuter och vi kan hålla med om att det är i kortaste laget. Bakgrunden till att det ser ut som det gör är att tågtidtabellen för Alingsåspendeln har justerats flera gånger under de senaste åren, på grund av olika faktorer. När tågtidtabellerna justeras från ett år till ett annat så gör vi vad vi kan för att anpassa busstidtabellerna därefter så att anslutningarna ska hålla och göra resandet med kollektivtrafiken enkelt. Men tyvärr lyckas vi ändå inte fullt ut med det ibland. Tidigare har inte heller anslutningar mellan buss 530 och tåget som är under fem minuter synts i vår reseplanerare. Detta beror helt enkelt på ett misstag från vår sida och som nu är korrigerat.

Ditt förslag om att korta vändtiden för bussen vid Häckenvägen skulle precis som du skriver göra att det finns mer tidsmarginal för bytet i Aspen. Något som i sin tur skulle underlätta resandet för er som är beroende av anpassade anslutningar. Vi har tagit till oss av ditt förslag och kommer se över om det är möjligt att göra den här justeringen.

Henrik Kjellberg

Västtrafik