Svar till ”Miljökommun?” LT 9/1

Tack för dina synpunkter.

Enligt ett riksdagsbeslut har producenterna uppdraget att samla in och återvinna förpackningarna. Återvinningsstationerna är det huvudsakliga sätt som producenterna har valt att samla in förpackningar och returpapper på i Sverige.

Men det är många kommuner och kommuninvånare som är missnöjda med hur insamlingen sköts. Att en stor mängd förpackningar och tidningar fortfarande slängs i hushållens sopkärl visar att systemet har stora brister.

Lerums kommun har under en längre tid planerat att införa fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. Bland annat var en sådan tjänst upphandlad för kommunens invånare med den tidigare avfallsentreprenören RenoNorden. Avtalet bröts, och efter att Renova tog över insamlingsansvaret i april 2018, har kommunen haft planer på att införa en sådan tjänst.

I somras beslutade regeringen om förändrad insamling, och att den ska ske nära bostäder på uppdrag av producenterna. Beslutet innehöll också hur insamlingen ska ske, vilket medför att kommunen får ställa om sina planer. Nu väntar kommunens renhållningsenhet på Naturvårdsverkets förtydligande av regeringens beslut innan vi vill gå vidare med ärendet. Ett sådant förtydligande väntas komma under vårvintern/våren 2019, alltså i nära tid.

Att ett fastighetsnära insamlingssystem av förpackningar och returpapper är bra för miljön kan vi vara överens om. Enligt nationella undersökningar är även viktsavgift på avfall bra för miljön. Det bidrar till att folk sorterar sitt avfall bättre, men att nedskräpningen ändå inte ökar.

Maria Hansen

Enhetschef renhållningsenheten, Lerums kommun